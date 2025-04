fot. Pressfocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Myśliwiec poradziłby sobie w Wiśle?

Daniel Myśliwiec dobrą pracą w pierwszoligowej Stali Rzeszów zapracował sobie na zawodowy awans do Ekstraklasy. We wrześniu 2023 roku objął zespół Widzewa Łódź. Wiązano z tym szkoleniowcem wielkie nadzieje, a początkowo udało mu się realizować stawiane przed nim zadania oraz cele.

W tym sezonie Widzew miał się rozwinąć i walczyć o coś więcej. Tak się jednak nie stało, na co wpływ z pewnością miały kwestie kadrowe. Myśliwiec również nie pomógł drużynie w osiąganiu lepszych wyników. Runda wiosenna układała się fatalnie, więc po serii czterech meczów bez zwycięstwa zdecydowano się go pożegnać.

Od lutego Myśliwiec poszukuje nowego klubu. Jest łączony zarówno z ekipami z Ekstraklasy, jak i pierwszej ligi. Prezes Widzewa uważa 39-letniego trenera za utalentowanego, natomiast miałby problem z niektórymi środowiskami. Jest także przekonany, że poradziłby sobie w Wiśle Kraków.

– To trener, co poradzi sobie w wielu środowiskach, ale nie w każdym. On ma wysokie standardy co do warunków, to moja prywatna opinia. Kluby lepiej zorganizowane zdecydowanie. W takiej Wiśle Kraków myślę, że dałby radę. Mógłby sobie poradzić w Piaście Gliwice z racji jednej z osób, fana danych – nie wiem jednak czy organizacyjnie klub by mu podpasował – twierdzi Michał Rydz w rozmowie na kanale Tomasza Ćwiąkały.

– Daniel Myśliwiec to trener, który poradzi sobie w różnych środowiskach, ale nie we wszystkich.

– A w jakich sobie nie poradzi?

– W gorzej zorganizowanych, mniejszych klubach. Wymagania Daniela, co rozumiem, a propos standardów są bardzo wysokie. Gdybym miał myśleć o Danielu w…

Obecnie za wyniki Wisły Kraków odpowiada Mariusz Jop, który wiosną punktuje znakomicie. Pierwszoligowiec pozostaje w grze o awans do Ekstraklasy.