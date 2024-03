fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Sobczak

Wisła Kraków przystępowała w roli faworyta do potyczki z Chrobrym Głogów

Emocji w sobotniej rywalizacji nie brakowało

Pierwsi bramkę zdobyli krakowianie, ale Pomarańczowi po przerwie się otrząsnęli

Emocje w meczu Chrobry Głogów – Wisła Kraków

Wisła Kraków w tym sezonie jest jednym z pretendentów do gry o awans do PKO Ekstraklasy. W sobotni wieczór Biała Gwiazda w roli faworyta podchodziła do potyczki z Chrobrym Głogów. W pierwszej odsłonie zespół z Reymonta objął prowadzenie. Tuż po zmianie stron jednak Pomarańczowi doprowadzili do wyrównania.

Wynik rywalizacji na obiekcie w Głogowie został otwarty w doliczonym czasie pierwszej połowy. Bramkę dla krakowskiej ekipy zdobył Szymon Sobczak, oddając uderzenie z lewej nogi. Tym samym były napastnik Zagłębia Sosnowiec kolejny raz w tej kampanii błysnął skutecznością.

Tymczasem w 50. minucie do wyrównania doprowadził Szymon Bartlewicz. Zawodnik Chrobrego wyróżnił się uderzeniem z mniej więcej 16 metrów. Na jednym trafieniu jednak ekipa Piotra Plewni nie poprzestała. Na prowadzenie głogowianie wyszli w 56. minucie. Mikołaj Lebedyński strzelił dziesiątego gola w sezonie i sytuacja krakowian stała się trudna.

Kapitalne wykończenie! @ChrobryGlogowSA wchodzi w drugą połowę z bramką na remis! 😎 #CHRWIS 1:1



👉 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na @polsatsport 📺https://t.co/q0UBNbhdYV pic.twitter.com/j4DWwH50AK — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) March 30, 2024

