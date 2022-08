fot. PressFocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Wisła Kraków w drugim piątkowym meczu w ramach czwartej kolejki Fortuna 1 Ligi zmierzy się na wyjeździe z Odrą Opole. Biała Gwiazda powalczy o trzecie zwycięstwo w tej kampanii. Trener Jerzy Brzeczek przed tym starciem opowiedział o sytuacji kadrowej wiślaków, a także przedstawił swoje zdanie na temat najbliższego rywala 13-krotnych mistrzów Polski.

Wisła Kraków ma na piątek wieczór plan, aby zaliczyć kolejne zwycięstwo w tym sezonie

Biała Gwiazda zmierzy sięz Odrą Opole w ramach czwartej kolejki Fortuna 1 Ligi

Trener Jerzy Brzęczek na przedmeczowej konferencji prasowej przedstawił swoje zdanie o najbliższym przeciwniku swojego zespolu

Wisła w Opolu powalczy o kolejny skalp

Wisła Kraków przystąpi do piątkowej batalii po wygranym boju z Arką Gdynia. Dzięki tej wygranej biała Gwiazda plasuje się aktualnie na trzeciej pozycji w ligowej klasyfikacji. Wstarciu z Odrą Opole w krakowskim zespole na pewno nie zagrają: Jakub Błaszczykowski, Alan Uruga, Zdenek Ondrasek, Vullnet Basha, Joseph Colley i Martin Bartoń.

– Na chwilę obecną w rytmie treningowym jest 26 zawodników z pola, więc w moim odczuciu ta kadra jest szeroka. Odniesione kontuzje w większości przypadków dotyczą zawodników, którzy nie uczestniczyli od początku w okresie przygotowawczym Mam tutaj na myśli chociażby Josepha Colleya i Vullneta Bashę – powiedział Jerzy Brzęczek cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Zobacz także:

Od 1 sierpnia nowym sternikiem TS Wisła Kraków SA jest Władysław Nowak. Opiekun Białej Gwiazdy wypowiedział się również na temat planów na najbliższy czas. – Odbyliśmy z prezesem rozmowę dotyczącą obecnej sytuacji oraz o tym, co czeka nas w najbliższym czasie. Poruszyliśmy przede wszystkim kwestie personalne pierwszego zespołu, mając na uwadze zarówno zawodników, jak i członków sztabu szkoleniowego – mówił 51-latek.

W piątek wieczorem rywalem wiślaków będzie czerwona latarnia rozgrywek. Mimo wszystko trener 13-krotnych mistrzów Polski nie zamierza lekceważyć przeciwnika.

– Miejsce w tabeli i brak punktów z całą pewnością nie odzwierciedla potencjału Odry. Dotychczasowe spotkania z dobrymi przeciwnikami i liczba stworzonych sytuacji pokazuje, że w minionym sezonie ta drużyna nieprzypadkowo do końca biła się o awans do Ekstraklasy. W analizach przedmeczowych zwracaliśmy uwagę na to, że Odra jest zespołem nieobliczalnym, szczególnie w ofensywie i nie mam żadnych wątpliwości, że przed nami kolejne trudne zadanie – przekonywał Brzęczek.

Czytaj więcej: Rafał Wisłocki gościem w “Oko w oko z Ryszką” [WIDEO]

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin