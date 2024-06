Betclic bierze sześć lig na cztery lata [NASZ NEWS]

Pressfocus Na zdjęciu: Betclic Ruch Chorzów

Do tej pory mówiło się przede wszystkim o I oraz II lidze, natomiast Betclic postanowił skupić u siebie praktycznie wszystko poniżej Ekstraklasy. Żaden sponsor tytularny w Polsce nie dokonał do tej pory tak spektakularnego ruchu – zwłaszcza, że umowy na każdym szczeblu mają zostać zawarte na okres aż czterech lat. To także pierwsza w historii tak duża umowa dla rozgrywek III ligi.

Co to oznacza dla kibiców? Najważniejsze informacje to oczywiście te ściśle związane z finansami – jak słyszymy, na każdym ze szczebli kluby mają skorzystać w stosunku do wcześniejszych zasad podziału, najbardziej odczuwalna ta różnica będzie naturalnie na poziomie III ligi, gdzie do tej pory sponsora tytularnego nie było. A to poziom, gdzie również nie brakuje rozpoznawalnych klubów, by wspomnieć choćby Stomil Olsztyn, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski czy Zawiszę Bydgoszcz.

Natomiast równie ważna informacja dotyczy współpracy na linii PZPN – Betclic w kwestiach transmisji spotkań. Nasze źródła podają, że WSZYSTKIE mecze I ligi mają być dostępne w aplikacji Betclica, gdzie znajdą się również wybrane spotkania II ligi. To oznacza drastyczne zwiększenie dostępności do meczów, do tej pory dość szczelnie zamkniętych przez Polsat – a więcej potencjalnych widzów to oczywiście więcej argumentów dla klubów poszukujących partnerów i sponsorów.

Deal z bukmacherem niejako potwierdza wcześniejsze przypuszczenia – ligi z udziałem takich firm jak Wisła Kraków, ŁKS Łódź, Ruch Chorzów czy Zagłębie Sosnowiec stają się na tyle atrakcyjne, że mogą negocjować coraz wyższe umowy – tak telewizyjne, jak i na szczeblu sponsora tytularnego.