PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka ma nowego bramkarza

Arka Gdynia ma wielkie cele na ten sezon. Chyba nikt nie ukrywa, że po odpadnięciu w finalne baraży o PKO Ekstraklasę z Motorem Lublin w zeszłym sezonie, w tym podobna sytuacja już nie może się powtórzyć. Aktualnie zespół z Trójmiasta zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli, ale mimo to w przerwie zimowej zwolnił dotychczasowego trenera, a na jego miejsce wskoczył Dawid Szwarga.

Nowy szkoleniowiec Arki z miejsca zaczął swoje porządki i z miejsca do klubu zaczęli dołączać nowi gracze. Do tej pory w zimowym okienku transferowym do gdynian dołączył chociażby Dawid Kocyła z Wisły Płock. Teraz jednak przyszedł czas na transfer bramkarza. Jak oficjalnie na stronie internatowej poinformował klub, nowym graczem Arki został Jędrzej Grobelny, były już golkiper Warty Poznań.

23-latek w tym sezonie rozegrał 14 spotkań dla Warty, a w sumie ma ich 57. W przeszłości związany był także z Pogonią Szczecin, ale głównie grywał w zespole rezerw. Na koncie ma 40 występów w PKO Ekstraklasie i kilka w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Z Arką Gdynia związał się umową do końca czerwca 2026 roku, a do klubu trafia jako wolny gracz, bowiem z ekipą Warty rozwiązał wcześniej umowę.

