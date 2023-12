Znicz Pruszków – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Miłosz Mleczko

Znicz Pruszków – Odra Opole: przewidywania

Na zakończenie tej serii gier czeka nas rywalizacja Znicza Pruszków z Odrą Opole. Patrząc tylko na tabelę, to faworyt wydaje się dość wyraźny, bowiem ekipa gości lokuje się na czołowych miejscach. A warto przypomnieć, że jeszcze jakiś czas temu przewodziła w stawce. Z kolei gospodarze zgodnie z przewidywanymi plasują się w dolnych, maksymalnie środkowych rejonach ligi. Niemniej nie jest tak, że ekipa Mariusza Misiury jest przysłowiowym chłopcem do bicia. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Znicz Pruszków – Odra Opole: ostatnie wyniki

Znicz Pruszków zajmuje obecnie 15. miejsce w tabeli Fortuna 1. ligi. Dotychczas beniaminek uzbierał pięć zwycięstw, dwa remisy i dziewięć porażek. W meczach u siebie pruszkowianie wygrywali tylko trzykrotnie i również trzy razy przegrywali. Jednak warto odnotować, że ostatnio pokonali ekipę Wisły Płock na wyjeździe 1:0. Z kolei Odra Opole przed tygodniem rozgromiła zespół Polonii Warszawa 3:0 i przerwała serię trzech porażek z rzędu.

Znicz Pruszków – Odra Opole: historia

Historia rywalizacji tych ekip jest krótka i zamierzchła. Ostatni mecz pomiędzy nimi to rok 2014 i rywalizacja w Pucharze Polski. Z kolei szukając ostatniego meczu ligowego trzeba cofnąć się do kampanii 2008/2009. Co ciekawe wszystkie dotychczasowe mecze wygrał zespół z Pruszkowa.

Znicz Pruszków – Odra Opole: kursy bukmacherskie

Znicz Pruszków – Odra Opole: kto wygra?

Znicz Pruszków – Odra Opole: przewidywane składy

Znicz Pruszków: Mleczko, Yukhymovych, Grudziński, Blyszko, Krajewski, Nowak, Tkachuk, Pomorski, Wójcicki, Nagamatsu, Moskwik.

Odra Opole: Haluch, Żemło, Surzyn, Kamiński, Szrek, Niziołek, Kamiński, Czapliński, Galan, Sula, Mikinić.

Znicz Pruszków – Odra Opole: transmisja

Początek rywalizacji w Pruszkowie już w niedzielę 3 grudnia 2023 roku o godzinie 18:00. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na platformie Polsat Box Go.

