Znicz Pruszków - Lechia Gdańsk, typy na mecz 21. kolejki I Ligi. Gdańszczanie po zwycięstwie na inaugurację rundy wiosennej chcą kontynuować swoją passę. Ich ambicją jest awans do Ekstraklasy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Znicz Pruszków Lechia Gdańsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2024 12:18 .

Znicz – Lechia, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk oraz Znicz Pruszków mają ambitne cele na drugą część sezonu. Zespół Szymona Grabowskiego marzy o awansie do Ekstraklasy, co pragnie uczynić, zajmując miejsce w pierwszej dwójce ligowej tabeli. Beniaminek z kolei wierzy, że zdoła utrzymać się w pierwszej lidze, co dla wielu przed startem sezonu było bardzo mało prawdopodobne. W niedzielę obie ekipy zmierzą się ze sobą – mając za sobą udaną inaugurację rundy wiosennej. Gdańszczanie dysponują znacznie większym potencjałem, więc to oni będą w tej rywalizacji wyraźnym faworytem. Mój typ – wygrana Lechii.

Znicz – Lechia, ostatnie wyniki

Znicz Pruszków zaczął rundę wiosenną od cennej wygranej nad Zagłębiem Sosnowiec (1-0). Pozwoliło to beniaminkowi odskoczyć od strefy spadkowej na aż siedem punktów.

Lechia Gdańsk również może być zadowolona z inauguracyjnego meczu po zimowej przerwie. Ograła bowiem u siebie Wisłę Płock (3-1), która także chce liczyć się w walce o awans. Po tej wygranej wskoczyła na podium ligowej tabeli, ze stratą pięciu punktów do liderującego GKS-u Tychy.

Znicz – Lechia, historia

Po raz ostatni te drużyny miały okazję spotkań się w ramach 4. kolejki tego sezonu I Ligi. Lechia Gdańsk przed własną publicznością ograła Znicza Pruszków 1-0 po zwycięskim trafieniu Eliasa Olssona. Beniaminek konsekwentnie dążył do wyrównania, czego był bliski, lecz finalnie trzy punkty pozostały w stolicy województwa pomorskiego.

Znicz – Lechia, kursy bukmacherskie

Za faworyta niedzielnego meczu w oczach bukmacherów uchodzi Lechia Gdańsk. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 2.35. W przypadku ewentualnej wygranej Znicza Pruszków jest to nawet 3.10. Kurs na remis waha się między 3.00 a 3.25. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna. Z kodem promocyjnym GOAL czeka bonus o łącznej wartości nawet do 335 zł.

Znicz – Lechia, przewidywane składy

Znicz Pruszków: Mleczko, Błyszko, Grudziński, Tkachuk, Yukhymovych, Nowak, Pomorski, Proczek, Moskwik, Stanclik, Tabara

Lechia Gdańsk: Sarnavskyi, Piła, Chindris, Olsson, Kałahur, D’Arrigo, Zhelizko, Mena, Neugebauer, Khlan, Bobcek

Znicz – Lechia, kto wygra?

Znicz – Lechia, transmisja meczu

Niedzielny mecz I Ligi między Zniczem Pruszków a Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1.

