fot. PressFocus Na zdjęciu: Kaito Imai

Znicz Pruszków – Kotwica Kołobrzeg, typy bukmacherskie

W siódmej już kolejce Betclic 1. Ligi dojdzie do spotkania Znicza Pruszków z Kotwicą Kołobrzeg. Patrząc na notowania bukmacherów, w tym spotkaniu bardzo trudno o wskazanie jednoznacznego faworyta, a więc lepszą opcją do obstawienia wydają się np. bramki. Według mnie ciekawym rozwiązaniem może być to, że obie drużyny trafią do siatki.

Betclic 1.85 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Znicz Pruszków – Kotwica Kołobrzeg, ostatnie wyniki

Znicz Pruszków po pięciu meczach ma na koncie osiem punktów, co nie jest najlepszym wynikiem, ale daje miejsce w środku stawki. Pruszkowianie zaliczyli dwie wygrane, dwa remisy oraz dwie porażki.

Nieco lepiej wygląda Kotwica Kołobrzeg, która ma jedenaście punktów. Ta ekipa ma za sobą trzy zwycięstwa, dwa remisy oraz jedną porażkę. Ponadto może pochwalić się dodatnim bilansem bramkowym wynoszącym 7:4.

Znicz Pruszków – Kotwica Kołobrzeg, historia

Ostatnie spotkanie obu drużyn miało miejsce w lutym 2023 roku, gdy w 2. lidze Znicz Pruszków pokonał Kotwicę Kołobrzeg 3:1. Natomiast pod względem ogólnego bilansu w pięciu poprzednich meczach sytuacja jest wyrównana – dwa zwycięstwa Pruszkowian, dwie wygrane Kotwicy oraz remis.

Znicz Pruszków – Kotwica Kołobrzeg, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu według bukmachera Betclic będzie Znicz Pruszków. Kurs na gospodarzy wynosi około 2.36. Natomiast na drużynę Kotwicy Kołobrzeg jest to mniej więcej 2.75. Współczynnik na remis oscyluje w granicach 3.30.

Z naszej strony pragniemy zachęcić do założenia konta u bukmachera Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL. Będziesz mógł odebrać najwyższy cashback na rynku oraz grać bez podatku.

Znicz Pruszków – Kotwica Kołobrzeg, kto wygra?

Kto wygra to spotkanie? Znicz 0% Kotwica 0% Będzie remis 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Znicz

Kotwica

Będzie remis

Znicz Pruszków – Kotwica Kołobrzeg, transmisja meczu

Spotkanie Znicza Pruszków z Kotwicą Kołobrzeg odbędzie się w niedzielę (25 sierpnia) o godzinie 12:00. Transmisja będzie dostępna w internecie za pośrednictwem strony sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej. Ponadto mecz można śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Aby skorzystać z tej możliwości, należy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.