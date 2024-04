Znicz Pruszków - GKS Tychy, typy na mecz 27. kolejki I Ligi. Goście niedzielnej rywalizacji walczą o wejście do strefy barażowej, co pozwoli ubiegać się o awans do Ekstraklasy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.