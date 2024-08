Zagłębie Sosnowiec - Resovia Rzeszów, typy na mecz 3. kolejki 2. Ligi. W niedzielę zagrają ze sobą dwaj spadkowicze z pierwszej ligi, którzy szybko chcą wrócić na zaplecze Ekstraklasy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Saganowski

Zagłębie Sosnowiec Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 sierpnia 2024 13:21 .

Zagłębie – Resovia, typy i przewidywania

Zagłębie Sosnowiec i Resovia Rzeszów zmierzą się ze sobą w ramach 3. kolejki 2. Ligi. Obie ekipy łączy wiele, bowiem w minionym sezonie grały jeszcze na zapleczu Ekstraklasy. Po spadku chcą szybko wrócić do pierwszej ligi, a start obecnej kampanii w ich wykonaniu jest wręcz bezbłędny. Zarówno Zagłębie, jak i Resovia mogą pochwalić się kompletem punktów po dwóch kolejkach. Faktem jest, że prezentują zupełnie inny styl gry, bowiem zespół z Sosnowca ma za sobą mecze z licznymi bramkami, zaś rzeszowianie do tej pory nie stracili choćby jednego gola. Jak będzie w niedzielę? Mój typ – poniżej 2,5 gola.

Betclic 1.93 Poniżej 2,5 gola Zagraj!

Zagłębie – Resovia, ostatnie wyniki

Zagłębie Sosnowiec bezbłędnie rozpoczęło sezon drugiej ligi, zdobywając komplet punktów w dwóch pierwszych kolejkach. Na inaugurację rozgrywek spadkowicz ograł Olimpię Grudziądz 2-1 po trafieniach Kamila Bilińskiego i Bartosza Snopczyńskiego. Tydzień później rozprawił się również z Rekordem Bielsko-Biała. Tym razem oprócz Bilińskiego strzelił Emmanuel Agbor.

Resovia Rzeszów, podobnie jak Zagłębie, może poszczycić się sześcioma punktami po dwóch kolejkach. Spadkowicz pokonał Wieczystą Kraków, czyli jednego z głównych kandydatów do awansu. Po wygranej 1-0 takim samym wynikiem ograł także Chojniczankę Chojnice.

Zagłębie – Resovia, historia

W minionym sezonie obie ekipy rywalizowały ze sobą na zapleczu Ekstraklasy. Zarówno w rundzie jesiennej, jak i wiosennej lepsza w bezpośrednich starciach była Resovia Rzeszów, wygrywając u siebie i na wyjeździe po 1-0. Ostatnie zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec nad niedzielnym przeciwnikiem miało natomiast miejsce w lipcu 2022 roku.

Zagłębie – Resovia, kursy bukmacherskie

Za faworyta niedzielnego meczu przez bukmacherów uznawane jest Zagłębie Sosnowiec. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.05. W przypadku ewentualnej wygranej Resovii Rzeszów jest to natomiast 3.23. Kurs na remis wynosi z kolei 3.42. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Zagłębie Sosnowiec Remis Resovia 2.09 3.27 3.25 2.09 3.27 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 sierpnia 2024 13:21 .

Zagłębie – Resovia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Zagłębia 90% Remis 10% Wygrana Resovii 0% 10 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Zagłębia

Remis

Wygrana Resovii

Zagłębie – Resovia, transmisja meczu

Niedzielny mecz 3. kolejki 2. Ligi pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Resovią Rzeszów rozpocznie się o godzinie 19:35. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji na TVP 3 oraz w internecie na sport.tvp.pl i Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.