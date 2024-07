Zagłębie Sosnowiec – Olimpia Grudziądz: typy, kursy, zapowiedź (21.07.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marek Saganowski

Zagłębie Sosnowiec – Olimpia Grudziądz, typy bukmacherskie

Już w ten weekend zainaugurują rozgrywki Betclic 2 Ligi. W niedzielny wieczór natomiast do gry przystąpi Zagłębie Sosnowiec. Spadkowicz z 1. ligi będzie rywalizował przed własną publicznością z Olimpią Grudziądz. Zbliżające się spotkanie nie ma wyraźnego faworyta, choć to za zespołem Marka Saganowskiego będzie przemawiał atut własnego boiska. Ja uważam, że będzie miało to ogromny wpływ na przebieg rywalizacji, dlatego spodziewam się, że trzy punkty zgarnie drużyna gospodarzy. Mój typ: wygrana Zagłębia Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec – Kotwica Kołobrzeg, ostatnie wyniki

Zagłębie Sosnowiec ma za sobą intensywny okres przygotowawczy. Drużyna Marka Saganowskiego rozegrała w nim pięć spotkań sparingowych, w których odnieśli dwa zwycięstwa (5:0 z Amstetten i 5:3 z Legią Warszawa II), zaliczyli jeden remis (1:1 Hradec Kralove), a także ponieśli dwie porażki (2:3 z St. Polten oraz 1:2 z Miedzią Legnica).

Olimpia Grudziądz natomiast przed sezonem rozegrała cztery mecze towarzyskie. Drugoligowiec odniósł w nich dwa zwycięstwa (2:0 z Olimpią Elbląg i 2:1 z Chojniczanką), a także zaliczył dwa remisy (2:2 z Elaną Toruń oraz 2:2 z Arką Gdynia).

Zagłębie Sosnowiec – Kotwica Kołobrzeg, historia

Ostatnie potyczki między tymi zespołami miały miejsce w sezonie 2019/20 na poziomie 1. ligi. Wówczas oba spotkania zakończyły się po myśli Olimpii Grudziądz, która na wyjeździe zwyciężyła 1:0, a przed własną publicznością wygrała 2:1.

Zagłębie Sosnowiec – Kotwica Kołobrzeg, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem niedzielnej potyczki jest Zagłębie Sosnowiec. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Marka Saganowskiego, to kurs na takie zdarzenie oscyluje wokół 1.94. Na zwycięstwo Olimpii Grudziądz natomiast sięga nawet 3.35. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Zagłębie Sosnowiec Olimpia Grudziądz 1.94 3.35 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lipca 2024 22:26 .

Zagłębie Sosnowiec – Olimpia Grudziądz, kto wygra?

Zagłębie Sosnowiec – Olimpia Grudziądz, transmisja meczu

Mecz 1. kolejki Betclic 1 Ligi pomiędzy zespołami GKS-u Jastrzębie i Hutnika Kraków rozegrany zostanie w piątek (19 lipca) o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na internetowej stronie oraz w aplikacji mobilnej dzięki usłudze Betclic TV, a także za pośrednictwem witryny sport.tvp.pl. Aby uzyskać dostęp do transmisji na stronie Betclic należy zarejestrować konto z kodem GOALPL oraz wpłacić na nie dowolne środki.

