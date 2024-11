Zagłębie II Lubin – Wisła Puławy: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Jan Szpaderski

Zagłębie – Wisła: typy bukmacherskie

W sobotę czeka nas rywalizacja Zagłębie II Lubin – Wisła Puławy. Obie drużyny mierzą się z problemami w lidze, co odzwierciedla ich sytuacja w tabeli. Trudno wytypować zwycięzcę tego spotkania, lecz biorąc pod uwagę ich ostatnie wyniki oraz bezpośrednie mecze, myślę, że warto skupić się na liczbie bramek. W każdym z pięciu ostatnich bezpośrednich spotkań zawsze rywalizacja kończyła się liczbą bramek powyżej 2.5. Ponadto w ostatnich pięciu starciach gospodarzy padało średnio 3.6 gola na mecz, zaś u gości średnio 3.4 bramki na mecz. Mój typ: powyżej 2.5 goli.

Zagłębie – Wisła: ostatnie wyniki

Rezerwy Zagłębia Lubin w ostatniej kolejce przegrały z Wieczystą Kraków (0:3). Wyjazdowa porażka przerwała krótką serię dwóch meczów bez porażki, bowiem wcześniej Miedziowi wygrali ze Skrą Częstochowa (2:0) oraz zremisowali ze Świtem Szczecin (4:4). Przed tym jak zdobyli 4 punkty w dwóch meczach ponieśli trzy porażki z rzędu. Musieli uznać wyższość takich drużyn jak GKS Jastrzębie (1:2), Pogoń Grodzisk Mazowiecki (0:2) i Podbeskidzie Bielsko-Biała (1:2).

Ostatnie tygodnie nie należą do najlepszych w wykonaniu zespołu z Puław. Wisła poniosła trzy porażki z rzędu, co wpłynęło na sytuację w tabeli. Puławianie przegrali z rezerwami ŁKS-u Łódź (0:4), Resovią Rzeszów (1:3) i Rekordem Bielsko-Biała (1:2). Ich ostatnie zwycięstwa to konfrontacje z Olimpią Grudziądz (3:2) i Zagłębiem Sosnowiec (1:0). Obecnie zajmują w tabeli 11. miejsce z dorobkiem 22 punktów.

Zagłębie – Wisła: historia

Obie drużyny rywalizowały między sobą w ramach 1. kolejki Betclic 2. Ligi. Spotkanie na stadionie w Puławach zakończyło się wysokim zwycięstwem Wisły aż (5:1). Natomiast w poprzednim sezonie oba mecze na tym samym poziomie rozgrywkowym zakończyły się podziałem punktów. Zagłębie II Lubin u siebie zremisowało (2:2), zaś starcie, którego gospodarzem była Wisła zakończyło się wynikiem (3:3).

Zagłębie – Wisła: kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic mecz Zagłebie II Lubin – Wisła Puławy zapowiada się na zaciętą rywalizację. Analitycy nie wskazują wyraźnego faworyta. Zarówno na wygraną gospodarzy, jak i gości kurs wynosi 2.55. Z kolei remis oszacowano ze współczynnikiem 3.30.

Wynik Operator Kurs Zagłębie II Lubin 2.55 Remis 3.30 Wisła Puławy 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2024 14:11 .

Zagłębie – Wisła: kto wygra?

Zagłębie – Wisła: transmisja meczu

Spotkanie Zagłębie II Lubin – Wisła Puławy odbędzie się w sobotę (30 listopada) o godzinie 13:00. Transmisja meczu będzie dostępna na w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport, a także w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszego portalu oraz wpłacić dowolona ilość środków i postawić pierwszy zakład.

