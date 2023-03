PressFocus Na zdjęciu: Sasa Zivec

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Warta Poznań 2.57 3.20 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2023 18:06 .

Zagłębie – Warta, zakłady

W piątek na stadionie w Lubinie zapowiada się wyrównana i interesująca konfrontacja. Zagrają ze sobą trzynasty i piąty zespół w tabeli Ekstraklasy. Istotniejszy jest jednak fakt, że obie ekipy w pięciu poprzednich meczach wywalczyły dziesięć oczek. Lubinianie i poznaniacy prezentują zatem podobną formę. Stąd też sądzimy, że Zagłębie i Warta mogą podzielić się punktami po raz drugi w tym sezonie.

Zagłębie – Warta, typy bukmacherskie

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, sytuacja kadrowa

Waldemar Fornalik prawdopodobnie będzie miał do dyspozycji pełną kadrę. Z kolei Dawid Szulczek pominie kontuzjowanego Bartosza Kielibę i Mateusza Kupczaka.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, ostatnie wyniki

Piłkarze Zagłębia w marcu rozegrali dotychczas trzy mecze. Najbardziej udane było pierwsze spotkanie, na stadionie w Radomiaku. Gracze Waldemara Fornalika ograli Radomiak 1:0. Lubinianie przegrali później 0:1 z Pogonią Szczecin. Z Jagiellonią Białystok było zaś 2:2.

W marcu czterokrotnie na boisku zaprezentowała się natomiast Warta. Poznaniacy mogą być w miarę zadowoleni ze zgromadzonego dorobku punktowego. Podopieczni Dawida Szulczka pokonać Widzew Łódź i Lechię Gdańsk. Warta zremisowała zaś z Cracovią. Poznaniacy polegli jedynie w zaległej potyczce z Wisłą Płock.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, historia

Pierwszy pojedynek tych drużyn w sezonie 2022/2023, należał do emocjonujących. Warta zremisowała u siebie z Zagłębiem 2:2. Fani w Grodzisku Wielkopolskim zobaczyli zatem aż cztery bramki.

Zagłębie – Warta, kursy bukmacherskie

Bukmacher STS przygotował wspaniałą ofertę dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i skorzystaj z zakładu bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Zagłębia 100% Remis 0% Wygrana Warty 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Zagłębia

Remis

Wygrana Warty

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, przewidywane składy

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, transmisja meczu

Spotkanie to rozpocznie się 31 marca o godzinie 18:00. Transmisja na żywo w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Family. Spotkanie będzie również dostępne w usłudze CANAL+ Online. Standardowy abonament obejmujący dostęp do kanałów CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie, jednak korzystając z naszej oferty przez pierwsze trzy miesiące będziecie płacić jedynie 39 zł, dzięki czemu oszczędzicie 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.