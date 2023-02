Zagłębie Lubin – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: KGHM Zagłębie Lubin

Zagłębie – Legia: typy, kursy, zapowiedź. Zagłębie Lubin znakomicie rozpoczęło nową rundę od wygranych derbów Dolnego Śląska. Miedziowi po słabej jesieni zmienili trenera i liczą na lepszą wiosnę. Jak spiszą się w pojedynku z faworyzowaną Legią, która wierzy w dogonienie Rakowa? Początek meczu o godzinie 20:00.

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Legia Warszawa 3.50 3.50 2.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lutego 2023 20:02 .

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Faworytem wydaje się być Legia, która w rozgrywkach ligowych jest niepokonana od października. Zagłębie z kolei miało na swoim koncie aż pięć ligowych porażek z rzędu, jednak przed tygodniem po zmianie trenera przyszło przełamanie w pojedynku ze Śląskiem Wrocław. Miedziowi na pewno mogą sprawić Legii mnóstwo problemów, ale czy zdołają sięgnąć po trzy oczka trudno przewidzieć, a warto też dodać, że zespół ze stolicy ma na swoim koncie pięć wygranych z rzędu w bezpośrednich rywalizacjach. Liczymy jednak na gole z obu stron. Legia nawet, jeśli wygrywa to raczej nie kończy meczów z czystym kontem, a Zagłębie znajduje się w dobrej dyspozycji ofensywnej. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Zagłębie Lubin będzie musiało poradzić sobie bez zawieszonego za czerwoną kartkę Mateusza Bartolewskiego. W Legii pauzuje z kolei za cztery żółte kartoniki Bartosz Kapustka. Złamania ręki doznał natomiast Carlitos, który również nie wystąpi w najbliższą sobotę. Do składu powróci jednak Artur Jędrzejczyk.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Zagłębie na inaugurację nowego roku pokonało Śląsk Wrocław 3:0. Wcześniej jednak Miedziowi zaliczyli aż pięć ligowych porażek z rzędu oraz jedną w Pucharze Polski, co poskutkowało zmianą trenera. Zagłębie zajmuje obecnie dopiero czternaste miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Legia również udanie wznowiła ligowe rozgrywki. Wojskowi pokonali przy Łazienkowskiej Koronę Kielce 3:2. Ostatnie pięć ligowych spotkań w ich wykonaniu to trzy wygrane oraz dwa remisy. W PKO Ekstraklasie ostatni raz przegrali z Wisłą Płock w październiku. Są na drugim miejscu w tabeli tracąc siedem oczek do pierwszego Rakowa.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, historia

W meczu 2. kolejki tego sezonu lepsza była Legia Warszawa, która wygrała z Zagłębiem 2:0. Zespół ze stolicy notuje bardzo dobrą serię w bezpośrednich rywalizacjach i ma na koncie pięć wygranych z rzędu. Miedziowi ostatni raz wygrali z Legią w grudniu 2019 roku.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem tego spotkania jest Legia Warszawa, natomiast typy na remis w tym starciu oraz na zwycięstwo Zagłębia są bardzo zbliżone do siebie. Przy okazji tego pojedynku serdecznie zachęcamy do skorzystania z promocji Fortuna i odebrania bonusu powitalnego z kodem GOAL.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, kto wygra

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, przewidywane składy

Zagłębie: Burić, Grzybek, Ławniczak, Kopacz, Kłudka, Łakomy, Makowski, Chodyna, Starzyński, Bohar, Adamski.

Legia: Tobiasz, Nawrocki, Augustyniak, Ribeiro, Wszołek, Ślisz, Mladenović, Sokołowski, Josue, Rosołek, Muci.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, transmisja meczu

Spotkanie 19. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Zagłębiem i Legią będzie dostępne w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego meczu będzie prowadzona na antenie TVP Sport, CANAL+ Sport, CANAL+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie również można obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+ kosztuje 39 zł przy zakupie na sześć miesięcy z góry. Istnieje również możliwość wykupienia abonamentu z dostępem do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium w cenie 59 zł także wykupując na sześć miesięcy z góry. Oszczędność wynosi 60 zł. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

