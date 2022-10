Zagłębie Lubin – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (09.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Damjan Bohar

W niedzielę kontynuujemy zmagania 12. kolejki Ekstraklasy. Na pierwszy ogień Zagłębie Lubin podejmie na własnym terenie Koronę Kielce, która od dłuższego czasu nie może zaznać smaku ligowego zwycięstwa. Tym razem znów będzie o to ciężko, bowiem podopieczni trenera Piotra Stokowca spisują się w ostatnich tygodniach bardzo dobrze. Faworytem niedzielnej rywalizacji są gospodarze, choć w Ekstraklasie dochodziło do większych niespodzianek. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 15. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Zagłębie – Korona, typy i przewidywania

Po bardzo przeciętnym początku Zagłębie Lubin wreszcie wygląda na drużynę, która w tym sezonie może pokusić się o dobry wynik. Podopieczni trenera Piotra Stokowca wygrali dwa ostatnie ligowe spotkania, a w sumie są niepokonani od czterech kolejek. Solidna postawa zaowocowała awansem do górnej połowy tabeli, co jest celem minimum na obecną kampanię. W niedzielę Zagłębie podejmie na własnym terenie Koronę Kielce i będzie zdecydowanym faworytem rywalizacji. Beniaminek Ekstraklasy podążył w przeciwnym kierunku – po obiecującym starcie notuje fatalne wyniki, a ostatnie zwycięstwo uzyskał jeszcze pod koniec sierpnia. Mając na uwadze, że gospodarze są na fali wznoszącej, powinni wykorzystać problemy rywali i zwyciężyć w najbliższym spotkaniu. Nasz typ – wygrana Zagłębia.

Superbet 1,72 Wygrana Zagłębia Zagraj!

Zagłębie – Korona, sytuacja kadrowa

Obie drużyny nie mogą narzekać na sytuację kadrową. W ekipie Zagłębia Lubin w niedzielę zabraknie kontuzjowanych Jakuba Żubrowskiego i Sasy Zivca, zaś po stronie Korony Kielce nie zagra Piotr Malarczyk. Cała trójka nie pojawiła się na boisku od początku sezonu.

Zagłębie – Korona, ostatnie wyniki

Ostatnia postawa Zagłębia przyczyniła się do awansu do górnej połowy tabeli Ekstraklasy. W miniony weekend lubinianie po bardzo dobrym spotkaniu pokonali na wyjeździe Górnik Zabrze 3-2, a wcześniej wygrali ze znajdującą się na fali wznoszącej Wisłą Płock (2-1). Zagłębie jest niepokonane od czterech ligowych kolejek, remisując także z Wartą Poznań (2-2) oraz Jagiellonią Białystok (1-1).

Korona Kielce radzi sobie zdecydowanie gorzej, a smak zwycięstwa w Ekstraklasie po raz ostatni poczuła jeszcze pod koniec sierpnia. Wówczas wygrała z Radomiakiem Radom 2-0. Od tego czasu rozegrała cztery spotkania i przegrała trzy z nich. W minionej kolejce beniaminek Ekstraklasy został rozgromiony przez Jagiellonię Białystok, która zwyciężyła aż 4-1.

Zagłębie – Korona, historia

Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się ze sobą 2019/2020, który przypieczętował spadek Korony Kielce do pierwszej ligi. Wówczas system rozgrywek opierał się jeszcze na podziale na grupy spadkową i mistrzowską. Zagłębie i Korona znalazły się w grupie spadkowej, a w bezpośrednim starciu gospodarze najbliższej rywalizacji wygrali 2-1. Wcześniej padł remis 1-1, natomiast w rundzie jesiennej Korona zwyciężyła u siebie 1-0.

Zagłębie – Korona, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania jest Zagłębie Lubin, a kurs na jego zwycięstwo waha się między 1,72 a 1,75. W przypadku wygranej Korony Kielce jest to nawet aż 4,75.

Zagłębie Lubin Remis Korona Kielce 1.70 3.85 4.95 1.72 3.80 4.75 1.72 3.85 4.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2022 15:27 .

Zagłębie – Korona, przewidywane składy

Zagłębie Lubin: Bieszczad, Kłudka, Kopacz, Jach, Giorbelidze, Łakomy, Makowski, Starzyński, Bohar, Gaprindashvili, Adamski

Korona Kielce: Forenc, Danek, Petrov, Trojak, Balic, Sierpina, Kiełb, Deaconu, Takac, Łukowski, Frączczak

Zagłębie – Korona, transmisja meczu

Pierwszy gwizdek sędziego Tomasza Kwiatkowskiego zabrzmi o godzinie 15. Spotkanie pomiędzy Zagłębiem Lubin a Koroną Kielce można obejrzeć w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia transmisji za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 49 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 114 zł (płacąc tylko 180 zamiast 294 zł).

