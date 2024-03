fot. Imago / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2024 22:24 .

Zagłębie Lubin – Korona Kielce, typy na mecz i przewidywania

Pięć punktów dzieli w ligowej tabeli Zagłębie Lubin i Koronę Kielce. Miedziowi w tej kampanii mieli rywalizować o czołowe lokaty w tabeli, ale na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że będą grać o spokojne utrzymanie. Zespół Kamila Kuzery może natomiast do końca sezonu drżeć o ligowy byt. W związku z tym niedzielna potyczka zapowiada się ciekawie. W sześciu z ostatnich 10 spotkań, gdy Złocisto-krwiści grali na wyjeździe, to obie drużyny zdobywały bramki. To może być niezły trop w kontekście tworzenia kuponu na niedzielę. Typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Zagłębie Lubin – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy nie będzie mógł wystąpić Filip Kocaba. Z kolei w ekipie z Kielc zabraknie Jakuba Łukowskiego oraz Martina Remacle.

Zagłębie Lubin – Korona Kielce, ostatnie wyniki

Zespół Waldemara Fornalika jest już od sześciu spotkań bez wygranej. Zagłębie zaliczyło w nich trzy porażki i trzy remisy. W ostatniej kolejce Miedziowi podzielili się punktami z Puszczą Niepołomice (2:2).

Drużyna z Kielc w środku tygodnia przegrała z kolei z Jagiellonią Białystok (1:2) po dogrywce w Fortuna Pucharze Polski. Tymczasem w ostatniej kolejce Korona zremisowała z Legią Warszawa (3:3).

Zagłębie Lubin – Korona Kielce, historia

W siedmiu ostatnich starciach między oboma zespołami każda z ekip zaliczyła po dwa zwycięstwa. Z kolei w trzech potyczkach miał miejsce remis. W ostatnim meczu między obiema ekipami górą byli kielczanie (2:0).

Zagłębie Lubin – Korona Kielce, kursy

Zagłębie Lubin – Korona Kielce, przewidywane składy

Zagłębie: Dioudis – Grzybek, Kopacz, Ławniczak, Mata, Dąbrowski, Poeltanović, Chodyna, Pienko, Wdowiak, Kurminowski

Korona: Dziekoński – Briceg, Zator, Malarczyk, Godinho, Hofmayster, Błanik, Trejo, Nono, Podgórski, Szykauka.

Zagłębie Lubin – Korona Kielce, typ kibiców

Zagłębie Lubin – Korona Kielce, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie 23. kolejki PKO Ekstraklasy z udziałem Zagłębia Lubin i Korony Kielce będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 15:00 i będzie emitowany na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

