Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec: typy, kursy, zapowiedź (11.08.2024)

Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec, typy bukmacherskie

W niedzielę dojdzie do całkiem ciekawego starcia w rozgrywkach Betclic 2. Ligi. Zagłębie II Lubin przed własną publicznością podejmie Zagłębie Sosnowiec. Drużyny przystąpią do tej rywalizacji w nie najlepszych nastrojach. Oba zespoły swoje ostatnie mecze przegrały. Zatem zarówno jedni jak i drudzy będą chcieli zgarnąć pełną pulę. Ja spodziewam się, że przynajmniej jeden z golkiperów wróci do domu z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec, ostatnie wyniki

Zagłębie II Lubin nie może zaliczy udanego startu sezonu. Drugi zespół “Miedziowych” w obecnej kampanii rozegrał trzy spotkania i wszystkie zakończyły się porażkami (0:1 z Wieczystą Kraków, 1:2 z Chojniczanką oraz 1:4 z Hutnikiem Kraków w Pucharze Polski).

Zagłębie Sosnowiec natomiast niezwykle udanie rozpoczął sezon ligowy. Podopieczni Marka Saganowskiego po trzech kolejkach mają komplet zwycięstw (2:1 z Olimpią Grudziądz, 2:1 z Rekordem Bielsko-Biała oraz 2:0 z Resovią Rzeszów). Spadkowicze z pierwszej ligi jednak już pożegnali się z Pucharem Polski, przegrywając z Sandecją Nowy Sącz 0:1.

Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec, historia

Niedzielny mecz będzie pierwszą rywalizacją między tymi zespołami. Do tej pory drużyny nie miały okazji się ze sobą zmierzyć.

Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec, kto wygra?

Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem niedzielnego meczu jest Zagłębie Sosnowiec. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Marka Saganowskiego, to kurs na takie zdarzenie oscyluje wokół 2.13. Na zwycięstwo Zagłębia II Lubin natomiast kurs wynosi około 3.05. Przy okazji tego spotkania warto zapoznać się z ofertą wcześniej wspomnianego bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Zagłębie II Lubin – Zagłębie Sosnowiec, transmisja meczu

Niedzielny mecz w ramach 4. kolejki rozgrywek Betclic 2. Ligi pomiędzy Zagłębiem II Lubin a Zagłębie Sosnowiec rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisję z tego spotkania będzie można śledzić w aplikacji TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Mecz możesz obejrzeć także w usłudze Betclic TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL.

