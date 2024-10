BSC Young Boys – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (23.10.2024)

massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Matteo Darmian

Young Boys – Inter, typy bukmacherskie

W środę odbędzie się spotkanie mistrzów swoich lig w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim BSC Young Boys przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. Będzie to starcie drużyn z kompletnie odmienną sytuacją w Champions League. Szwajcarzy zajmują ostatnie miejsce w głównej tabeli z zerowym dorobkiem punktów, natomiast “Nerazzurri” po dwóch kolejkach mają na koncie zwycięstwo i remis. Nadchodząca rywalizacja zatem zapowiada się jednostronnie. Ja uważam natomiast, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Young Boys – Inter, ostatnie wyniki

BSC Young Boys obecnie nie imponują formą. Mistrzowie Szwajcarii w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (4:1 z Winterthur oraz 2:1 z Luzern), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Grasshoppers, 0:5 z FC Barceloną w Lidze Mistrzów i 0:1 z Basel).

Inter Mediolan natomiast może się pochwalić dobrą dyspozycją. Podopieczni Simone Inzaghiego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (3:2 z Udinese Calcio, 4:0 z Crveną Zvezda Belgrad w Lidze Mistrzów, 3:2 z Torino i 1:0 z AS Romą), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z AC Milanem).

Young Boys – Inter, historia

Środowa rywalizacja będzie pierwszym meczem w historii tych drużyn. Do tej pory Inter Mediolan nie miał okazji zmierzyć się z BSC Young Boys.

Young Boys – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem środowej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Nerazzurrich”, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwa BSC Young Boys natomiast oscyluje w granicach 7.80 – 8.25. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Young Boys – Inter, kto wygra?

Young Boys – Inter, przewidywane składy

Inter Mediolan ma spory problem przed środowym meczem. Simone Inzaghi tego dnia nie będzie mógł skorzystać z Piotra Zielińskiego, Tajona Buchanana, Hakana Calhanoglu, Kristjana Asllaniego oraz Francesco Acerbiego. W drużynie Young Boys zabraknie natomiast m.in. Facineta Conte.

Young Boys Berno Joël Magnin Inter Mediolan Simone Inzaghi Young Boys Berno Joël Magnin 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi 5 Anel Husic 9 Cedric Itten 11 Ebrima Colley 15 Meschak Elia 21 Alan Virginius 22 Abdu Conte 24 Zachary Athekame 33 Marvin Keller 39 Darian Males 2 Denzel Dumfries 8 Marko Arnautovic 11 Joaquin Correa 12 Raffaele Di Gennaro 13 Josep Martinez 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 42 Tomás Palacios 50 Mike Aidoo 51 Thomas Berenbruch 99 Mehdi Taremi

Young Boys – Inter, transmisja

Środowe spotkanie BSC Young Boys – Inter Mediolan będzie można oglądać w telewizji na antenie Canal+ Extra 2 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Żeby skorzystać z transmisji spotkania online, należy zakupić pakiet w cenie 65 zł miesięcznie przy ofercie na rok. Konto w Canal+ Online można założyć za pośrednictwem naszej strony. Początek rywalizacji już w środę, 23 października, o godzinie 21:00.

