Wolfsburg – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2024)

Wolfsburg - Borussia Dortmund to jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań 22. kolejki Bundesligi. Gospodarze kontynuują serię pięciu meczów bez zwycięstwa. Czy na własnym stadionie w starciu z BvB w końcu doczekają się przełamania? Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu na naszym portalu.

Wolfsburg – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie

Wolfsburg przed sezonem zakładał walkę o europejskie puchary, lecz ich plany zostały brutalnie zweryfikowane. Po 21. kolejkach zajmują dopiero 12. miejsce w Bundeslidze, a strata do miejsc premiowanych grą w Europie urosła do 9 punktów. Do rywalizacji z Dortmundem przystąpią bez kilku podstawowych piłkarzy jak Koen Casteels, Tiago Tomas czy Aster Vranckx. Przed podopiecznymi chorwackiego trenera niezwykle trudne zadanie, aczkolwiek porażka w tym meczu może przekreślić ich marzenia o przyszłorocznych pucharach.

Borussia Dortmund odzyskała impet i po wznowieniu rozgrywek w nowym roku nie przegrała żadnego meczu. Zespół Edina Terzicia zdobył 13 z 15 możliwych punktów, dzięki czemu systematycznie odrabia straty do uciekającej czołówki. Wyjazdowe starcie z Wolfsburgiem będzie szansą na przedłużenie dobrej passy i powiększenie swojego dorobku o kolejne ważne punkty.

Patrząc na formę oraz wyniki osiągane przez obie ekipy w ostatnim czasie zdecydowanym faworytem będą goście. Moim zdaniem nie będzie w tym spotkaniu żadnej niespodzianki, a w dodatku osłabiony Wolfsburg nie powstrzyma będącej na fali drużyny pod batutą Edina Terzicia. Dlatego proponuję na to spotkanie typ, że Borussia Dortmund wygra mecz. Zwycięstwo BvB można zagrać na kuponie z kursem ok. 2.20.

Wolfsburg – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

Podopieczni Niko Kovaca od wznowienia rozgrywek ligowych po przerwie zimowej wciąż nie odnieśli żadnego zwycięstwa. W ostatniej kolejce przegrali na wyjeździe (0:1) z Unionem Berlin. Wcześniej cztery razy z rzędu dzielili się punktami w starciach z Hoffenheim (2:2), Koln (1:1), Heidenheim (1:1) oraz Mainz (1:1).

Na drugiej stronie bieguna znajduję się natomiast Borussia. Dortmundczycy notują w tym momencie serię 5 meczów bez porażki. Gdyby nie fakt, że beniaminek Bundesligi ekipa Heidenheim zabrał im punkty (0:0), to ich passa wyglądałaby jeszcze bardziej imponująco. Warto zaznaczyć, że w zwycięskich meczach stracili zaledwie jedną bramkę, przy 13 zdobytych golach. W pokonanym polu zostawili Freiburg (3:0), Bochum (3:1), Koln (4:0 i Darmstadt (3:0).

Wolfsburg – Borussia Dortmund: historia

Podczas pierwszego meczu Borussii z Wolfsburgiem na Signal Iduna Park górą byli czarno-żółci, wygrywając skromnie 1:0. Natomiast w poprzedniej kampanii obie ekipy podzieliły się zwycięstwami. W Dortmundzie górą było BvB (6:0), zaś w Wolfsburgu triumfowały Wilki 2:0.

Wolfsburg – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy na mecz Wolfsburg – Borussia Dortmund wystawili ofertę z dość wysokimi kursami. Nieznacznym faworytem według nich będą goście. Kurs na zwycięstwo przyjezdnych wynosi 2.20, a triumf gospodarzy oszacowano na 3.10. W przypadku gdy nie posiadasz konta w Superbet, to przy rejestracji podając nasz kod GOAL do Superbet możesz liczyć na darmowy zakład w kwocie 35 zł.

Wolfsburg – Borussia Dortmund: transmisja meczu

Mecz Wolfsburg – Borussia Dortmund odbędzie się 17 lutego. Początek spotkania na stadionie Volkswagen Arena zaplanowano na godzinę 15:30. Transmisja będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

