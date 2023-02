PressFocus Na zdjęciu: Leroy Sane

Wolfsburg – Bayern: typy i kursy na mecz Bundesligi. Bawarczycy pozostają bez zwycięstwa w 2023 roku i ich przewaga nad resztą stawki stopniała do minimum. W niedzielę drużyna Juliana Nagelsmanna nie może sobie pozwolić na kolejne potknięcie.

Volkswagen Arena Bundesliga VfL Wolfsburg Bayern Monachium 5.20 4.80 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lutego 2023 12:28 .

Wolfsburg – Bayern, typy i przewidywania

Bayern stoi pod ścianą, bowiem po trzech kolejnych remisach ma już tylko jeden punkt przewagi nad drugim w tabeli Unionem Berlin. Bawarczycy muszą w niedzielę sięgnąć po komplet punktów, ale czeka ich niełatwe zadanie. Gospodarze zrobią wszystko, aby pokrzyżować im plany. My w tym meczu nie wykluczamy niespodzianki, dlatego też idziemy w innym kierunku i stawiamy na gole z obu stron. Nasz typ: BTTS

Wolfsburg – Bayern, sytuacja kadrowa

Gospodarze są w komfortowej sytuacji przed niedzielnym meczem, bowiem sztab szkoleniowy ma do swojej dyspozycji wszystkiego zawodnika. Takim luksusem nie może się pochwalić trener gości Julian Nagelsmann. Przeciwko Wolfsburgowi nie będą mogli bowiem wystąpić Lucas Hernandez, Sadio Mane, Noussair Mazraoui i Manuel Neuer.

Wolfsburg – Bayern, ostatnie wyniki

Postawa Bayernu w 2023 roku jest dużym rozczarowaniem dla wszystkich. Bawarczycy w lidze zdążyli rozegrać już trzy spotkania i nie odnieśli ani jednego zwycięstwa. W kolejnych meczach remisowali 1:1 z RB Lipsk, FC Koeln i Eintrachtem Frankfurt. W mijającym tygodniu rozegrali również spotkanie w ramach Pucharu Niemiec, wysoko 4:0 ogrywając FSV Mainz.

Tymczasem Wolfsburg rywalizację w tym roku rozpoczął od dwóch efektownych wygranych: 6:0 z Freiburgiem i 5:0 z Herthą Berlin. Dobrej formy potwierdzili jednak w konfrontacjach z Werderem (1:2 w lidze) i Unionem Berlin (1:2 w pucharze).

Wolfsburg – Bayern, historia

Obie drużyny do tej pory mierzyły się ze sobą 59 razy, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Aż 46 spotkań zakończyło się wygranymi Bayernu. Wolfsburg sposób na pokonanie bardziej utytułowanego przeciwnika znalazł tylko cztery razy.

W poprzednim sezonie mecz z Wolfsburgu zakończył się remisem 2:2, natomiast w Monachium gospodarze zwyciężyli 2:0.

Wolfsburg – Bayern, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie tracą wiary w zespół Bayernu i stawiają go w roli wyraźnego faworyta do zdobycia trzech punktów w niedzielnym meczu. Kursy na wygraną Bawarczyków nie przekraczają 1.60.

Wolfsburg – Bayern, przewidywane składy

Wolfsburg – Bayern, transmisja meczu

Niedzielny mecz Wolfsburga z Bayernem rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie transmitowany “na żywo” na platformie streamingowej Viaplay. Dostęp do niej jest oczywiście płatny.

Jest jednak sposób na obejrzenie meczu za darmo. Umożliwia to usługa STS TV, do której dostęp można uzyskać rejestrując konto

