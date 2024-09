Wisła Puławy – Świt Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (15.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Kumoch

Wisła Puławy – Świt Szczecin, typy bukmacherskie

Wisła jest w TOP3 najlepszych klubów Betclic 2. Ligi pod względem punktów zdobytych u siebie. Puławianie wygrali trzy z czterech spotkań, strzelając przy tym wiele goli. To sprawia, że Świt Szczecin ma przed sobą arcytrudny wyjazd. Ekipa gospodarzy może okazać się za silna dla przyjezdnych. Mój typ: wygrana Wisły Puławy.

Wisła Puławy – Świt Szczecin, ostatnie wyniki

Piłkarze Wisły stopniowo pną się w górę ligowej tabeli. Ekipa z Puław nie należy do personalnie najsilniejszych, więc porażki nie są niczym nadzwyczajnym. Zespół przegrał dwa z pięciu ostatnich spotkań (Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Hutnik Kraków). Pozostałe trzy konfrontacje puławianie rozstrzygnęli na swoją korzyść. Komplet punktów dopisali w potyczkach z rezerwami Zagłębia Lubin, Olimpią Elbląg i ostatnio z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Świt w pierwszych trzech meczach uzbierał imponujące 7 punktów. Później nie było już tak kolorowo. Ekipa z północy Szczecina do swojego dorobku dopisała 4/15 możliwych do wywalczenia punktów. W międzyczasie Świt opuścił trener Piotr Klepczarek (przeniósł się do Warty Poznań), a jego następca (Tomasz Kafarski) ograł Skrę Częstochowa 2:0.

Wisła Puławy – Świt Szczecin, historia

W niedzielę czeka nas historyczny mecz, ponieważ Wisła Puławy i Świt Szczecin zagrają ze sobą pierwszy raz.

Wisła Puławy – Świt Szczecin, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu Wisła Puławy – Świt Szczecin są gospodarze, co potwierdzają kursy. Jeśli uważasz, że górą będą gracze Macieja Tokarczyka, to taki kurs oscyluje na poziomie 2.32. Natomiast zwycięstwo ekipy ze Szczecina zostało wycenione na poziomie 2.79. Z kolei kurs na podział punktów to 3.12.

Wisła Puławy Świt Szczecin 2.40 3.30 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2024 19:57 .

Wisła Puławy – Świt Szczecin, typ kibiców

Wisła Puławy – Świt Szczecin, transmisja meczu

Mecz Wisła Puławy – Świt Szczecin zaplanowano na niedzielę (15 września). Pojedynek rozpocznie się o godzinie 19:35. Transmisja w TVP3, sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport. Spotkania Betclic 2. Ligi można także śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Dostęp do niej uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

