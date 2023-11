IMAGO/Adam Starszynski / PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Wisła Płock Znicz Pruszków

Wisła Płock – Znicz Pruszków, typy bukmacherskie

Gdyby gospodarzem niedzielnego meczu był Znicz, wówczas można byłoby się zastanawiać nad ewentualnym sukcesem tego zespołu. Tymczasem spotkanie odbędzie się w Płocku. Drużyna z Pruszkowa przegrała każdy z pięciu ostatnich wyjazdowych meczów. Z kolei Wisła jest ewidentnie na fali wznoszącej, a dodatkowo będzie mogła liczyć na wsparcie swoich kibiców. Mój typ: wygrana Wisły.

Wisła Płock – Znicz Pruszków, ostatnie wyniki

Piłkarze Wisły w końcówce października złapali formę, którą mają do teraz. Ich dorobek punktowy za ostatnie trzy mecze to aż siedem oczek. Płocczanie ograli Chrobrego Głogów i Odrę Opole. Zremisowali natomiast w Lublinie z Motorem.

Zawodnicy z Pruszkowa sprawili ostatnio niespodziankę, ponieważ pokonali u siebie Motor Lublin. Było to zaskakujące, ponieważ trzech wcześniejszych meczach Znicz wywalczył ledwie jeden na dziewięć możliwych do zdobycia punktów.

Wisła Płock – Znicz Pruszków, historia

Poprzednie mecz bezpośrednie tych drużyn miały miejsce w sezonie 2012/2013. Wówczas Wisła pokonała Znicz na wyjeździe 3:0, ale u siebie tylko zremisowała 0:0.

Wisła Płock – Znicz Pruszków, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu jest Wisła. To właśnie za tym zespołem będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu kibiców niosącego się po trybunach. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.86 – 1.90, podczas gdy na zwycięstwo Znicza 3.65 0 3.90. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL, można liczyć na bonusy o łącznej wartości do nawet 635 zł.

Wisła Płock – Znicz Pruszków, kto wygra?

Wisła Płock – Znicz Pruszków, przewidywane składy

Wisła: Gradecki; Niepsuj, Chrzanowski, Szymański, Hiszpański; Lesniak, Grić; Chrupałła, Szwoch, Jimenez; Sekulski

Znicz Pruszków: Mleczko, Yukhymovych, Grudziński, Blyszko, Krajewski, Nowak, Tkachuk, Pomorski, Wójcicki, Nagamatsu, Moskwik.

Wisła Płock – Znicz Pruszków, transmisja meczu

Spotkanie Wisła Płock – Znicz Pruszków będzie dostępne online w aplikacji Polsat Box Go dostępnej między innymi na urządzenia mobilne i Smart TV. Wcześniej należy jednak wykupić miesięczną subskrypcję pakietu sportowego. Mecz zaplanowano na niedzielę 26 listopada o 15:00.

