Wisła Płock – Warta Poznań: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Mecz pomiędzy Nafciarzami i Wartą Poznań jest klasycznym starciem drużyn, które na finiszu sezonu o nic już nie walczą. Najczęściej jest to równoznaczne z tym, że jego wynik może być nieprzewidywalny. Piłkarze trenera Szulczka plan minimum, jakim było utrzymanie się w lidze już praktycznie wykonali i mogą teraz bez zbytniej presji rozgrywać najbliższe mecze.

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Warta Poznań

Wisła Płock – Warta Poznań, typy i przewidywania

Słynąca z żelaznej w tym sezonie defensywy Warta w ostatnich meczach zaczęła regularnie tracić po kilka bramek, co może martwić sztab szkoleniowy. W wielu sytuacjach miało to miejsce w wyniku przedziwnej kombinacji pecha i braku koncentracji, jak choćby pierwszy stracony gol w ostatnim meczu ligowym z Piastem Gliwice. Fakty są takie, że w poprzednich pięciu meczach piłkarze z Poznania stracili aż siedem bramek, co jak na nich jest słabym wynikiem. O czyste konto w spotkaniu wyjazdowym w Płocku również może nie być łatwo.

Nafciarze po ostatnich kolejkach dali się w tabeli wyprzedzić Piastowi, który jest jedną z najlepszych drużyn rundy wiosennej. Biorąc pod uwagę fatalną formę Radomiaka, utrzymanie szóstej pozycji powinno być jak najbardziej w ich zasięgu. O dziwo w ostatnich tygodniach Wisła Płock dużo lepiej punktuje w meczach wyjazdowych aniżeli na własnym stadionie. Jest drużyną bramkostrzelną i możemy spodziewać się, że w starciu z Wartą od początku mocno zaatakuje rywali i postara się o szybką bramkę. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Wisła Płock – Warta Poznań, sytuacja kadrowa

W barwach Wisły Płock w ostatnich meczach nie występowali Damian Rasak, Damian Zbozień i Damian Warchol. Wszyscy trzej wciąż nie uporali się z urazami i prawdopodobnie ominie ich także starcie z Wartą. Trener Szulczyk z kolei nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Bartosza Kieliby i Wiktora Pleśnierewicza. Wątpliwy wydaje się występ Kajetana Szmyta, który od 12 marca nie rozegrał żadnego meczu i zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Wisła Płock – Warta Poznań, ostatnie wyniki

Bilans Nafciarzy wygląda dość obiecująco. Od początku kwietnia drużyna przegrała tylko dwa mecze – przeciwko pretendentowi do mistrzostwa Polski Lechowi Poznań i dość nieoczekiwanie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Oprócz tego wygrali mecze z Górnikiem, Pogonią i Wisła. Skuteczność ⅗ zdecydowanie na plus.

Gorzej prezentuje się bilans Warty Poznań. Zespół wygrał minimalnie po 1:0 z Cracovią i Stalą Mielec. Piłkarze z Poznania okazali się wyraźnie gorsi w starciach z Rakowem, Lechią i Piastem Gliwice. Spotkanie z Piastunkami było prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem, który nie skończył się szczęśliwie dla kibiców w Poznaniu.

Wisła Płock – Warta Poznań, historia

Odkąd Warta gra w najwyższej klasie rozgrywkowej, oba zespoły mierzyły się do tej pory trzy razy. Dwukrotnie górą byli piłkarze z Poznania. Wisła Płock wygrała z nimi za to w tym sezonie. W meczu rozgrywanym na Stadionie Dyskoboli wygrała 2:1.

Wisła Płock – Warta Poznań, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują w tym meczu faworyta. Mając na uwadze, że oba zespoły nie grają już o nic, przewidzenie rezultatu tego starcia jest zadaniem niezwykle trudnym. Kursy oferowane na wygraną Wisły wynoszą ok. 2.70, natomiast na Wartę Poznań 2.86. Typ na remis wyceniany jest w tym wypadku na 3.30. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, skorzystajcie z oferty bonusowej bukmachera Fuksiarz. Proponuje on dla nowych graczy bonus powitalny do 500 zł. Żeby go otrzymać, wystarczy że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Fuksiarz GOAL.

Wisła Płock – Warta Poznań, przewidywane składy

Wisła Płock: Kamiński – Pawlak, Chrzanowski, Rzeźniczak, Tomasik – Furman, Leśniak, Vallo, Szwoch, Wolski – Kolar

Warta: Grobelny – Pavlovets, Trałka, Szymonowicz – Grzesik, Miguel Luis, Kopczynski, Matuszewski – Castaneda, Zrelak, Papeau

Wisła Płock – Warta Poznań, transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na antenach Canal+Sport i CANAL+Sport 3. Początek 7 maja o godzinie 15:00.

