Mecz Wisła Płock – Korona Kielce otworzy sobotnie zmagania w 6. kolejce Ekstraklasy. Niespodziewany lider podejmie beniaminka na własnym terenie i zechce utrzymać miano jedynego niepokonanego zespołu w tym sezonie. W zapowiedzi przedstawimy najlepsze kursy bukmacherskie i typy na to spotkanie.

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa

Wisła Płock – Korona Kielce: typy i przewidywania

Nafciarze mają rewelacyjny początek sezonu. Wygrali cztery z pięciu meczów, a jedyny remis (2:2) zanotowali na bardzo trudnym terenie w Szczecinie. Zasłużenie prowadzą w tabeli i są zdecydowanym faworytem sobotniego meczu w Płocku. W pierwszych dwóch meczach przed własną publicznością skasowali komplet punktów, aplikując rywalom siedem goli i tracąc zaledwie jednego. Korona potrafi uprzykrzać życie swoim rywalom, potrafi też dobrze punktować. Czy jednak będzie w stanie przerwać świetną serię płockiego klubu? Naszym zdaniem Wisła Płock nie przegra meczu, ale kursy są niziutkie na takie zdarzenie, więc typujemy, że w spotkaniu padną przynajmniej trzy gole. Gospodarze strzelają jak natchnieni, na początu rozgrywek, w każdym ich meczu sprawdzał się taki scenariusz.

Wisła Płock – Korona Kielce: sytuacja kadrowa

Korona w najbliższych czterech spotkaniach będzie musiała sobie radzić bez Sasy Balicia, który został zawieszony za bandycki faul w meczu z Wartą Poznań. Leszek Ojrzyński prawdopodobnie nie będzie mógł także skorzystać z Roberto Corrala. Kontuzję leczy także Piotr Malarczyk, a w ostatnim spotkaniu ciągle w kadrze meczowej brakowało Dawida Błanika, który wrócił do treningów z drużyną.

Pavol Stano także nie ma wszystkich zawodników do dyspozycji. W ostatnim meczu z powodu kontuzji nie zagrali: Radosław Cielemęcki, Mateusz Szwoch i Damian Warchoł. Ta sytuacja raczej się nie zmieni i wymieniona trójka opuści także spotkanie z Koroną.

Wisła Płock – Korona Kielce: ostatnie mecze

O Wiśle i jej znakomitej passie pisaliśmy już na początku. Nafciarze są rewelacją tego sezonu, a przynajmniej jego otwarcia. Jako jedyni nie zaznali jeszcze porażki, grają efektownie, zdobywają dużo goli. Tylko oni i Stal Mielec mają po stronie strzelonych dwucyfrową liczbę.

Korona przez wielu typowana była do walki o utrzymanie, ale na razie robi wiele, aby jak najszybciej wypisać się z tego grona. Dwa zwycięstwa i remis w pierwszych pięciu meczach to na razie najlepszy bilans spośród trójki beniaminków. Kielczanie na inaugurację zremisowali z Legią (1:1), zdołali wygrać u siebie ze Śląskiem (3:1), a także na wyjeździe z Lechią (1:0). Humory popsuli sobie na własne życzenie porażką z Wartą Poznań (0:1) na własnym terenie. Do tego doszła czerwona kartka dla Balicia.

Wisła Płock – Korona Kielce: historia

Od 2016 roku obie drużyny mierzyły się ze sobą na poziomie Ekstraklasy 11-krotnie. Tylko raz padł remis, a w pozostałych spotkaniach jedni i drudzy odnieśli po pięć zwycięstw. Żaden z tych meczów nie zakończył się bezbramkowym remisem, a tylko trzy razy padły mniej niż trzy gole.

Ostatnio Wisła i Korona zmierzyły się ze sobą w oficjalnym meczu niespełna rok temu w 1/32 finału Pucharu Polski. Po 90 minutach gry był remis 2:2. Kielczanie wygrali to spotkanie po dogrywce 4:3. W lipcowym meczu towarzyskim Nafciarze triumfowali 2:0.

Wisła Płock – Korona Kielce: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na mecz Wisła Płock – Korona przemawiają na korzyść gospodarzy. Są oni zdecydowanym faworytem i na ich wygraną oscylują poniżej 1.60. Sporo można zarobić na ewentualnym zwycięstwie gości, bo kursy na taki typ są u niektórych bukmacherów powyżej 6.00. Remis chodzi po kursie ok. 4.00-4.20.

Wisła Płock – Korona Kielce: przewidywane składy

Wisła Płock: Gradecki – Tomasik, Krivotsyuk, Michalski, Pawlak – Furman, Davo, Wolski, Lesniak, Vallo – Sekulski.

Korona: Forenc – Podgórski, Petrov, Trojak, Danek – Sewerzyński, Szpakowski, Zebić, Takac, Łukowski – Śpiączka.

Wisła Płock – Korona Kielce: transmisja meczu

Transmisja meczu Wisła – Korona będzie dostępna w telewizji i w internecie. Prawa do transmisji meczów Ekstraklasy ma telewizja CANAL+. Sobotnie spotkanie będzie można obejrzeć na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, a także na CANAL+ 4K Ultra. Oprócz tego będzie dostępna transmisja meczu w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami kosztuje 45 zł miesięcznie, ale rejestrując się za pośrednictwem Goal.pl i wykupując dostęp na pół roku można zaoszczędzić aż 90 zł i zamiast 270 zł, zapłacić 180 zł.

