Wisła Płock - Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Inauguracja 29. kolejki odbędzie się na Stadionie im. Kazimierza Górskiego w Płocku. Początek spotkania już w piątek 21 kwietnia o godzinie 18:00.

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Jagiellonia Białystok 2.75 3.50 2.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2023 11:49 .

Wisła Płock – Jagiellonia Białystok, typy bukmacherskie

Oba zespoły podchodzą do tego meczu rozsierdzone po porażkach w ostatniej ligowej kolejce. Na papierze faworytem tego spotkania jest Jagiellonia Białystok, choć drużyna z Podlasia zajmuje dopiero 13. miejsce w ligowej tabeli. Natomiast ich rywal Wisła Płock okupuje obecnie 9. lokatę. My spodziewamy się bardzo zaciętego pojedynku, w którym nie powinno zabraknąć goli. Stawiamy na to, że obie drużyny zakończą mecz z golem. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola

Wisła Płock – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Wisła Płock, czyli gospodarze piątkowego pojedynku, w ostatnich pięciu meczach ligowych tylko raz wyszli zwycięsko. Pokonując na własnym stadionie Zagłębie Lubin 2:0. Natomiast w ostatniej kolejce ulegli w Gliwicach Piastowi 0:1. Piłkarze Pavola Stano ewidentnie w ostatnich tygodniach nie imponują formą.

Natomiast piłkarze Jagiellonii Białystok radzą sobie ostatnio ciut lepiej od przeciwników. Bowiem wygrali dwukrotnie w ostatnich pięciu meczach ligowych. Zwyciężyli na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze 2:1 oraz dwa tygodnie temu zanotowali cenną wygraną z Lechią Gdańsk 1:0. Aczkolwiek sześć dni temu wyjechali na tarczy z Kielc, ulegając Koronie 1:2.

Wisła Płock – Jagiellonia Białystok, historia

W rywalizacji pomiędzy Wisłą Płock a Jagiellonią Białystok lepiej ostatnio radzą sobie gospodarze piątkowego pojedynku. Aczkolwiek w tym sezonie zremisowali z nimi na Podlasiu 1:1. W poprzedniej kampanii Ekstraklasy dwukrotnie wygrywali z rywalami. Najpierw na własnym stadionie deklasując “Jagę” 3:0, a w rewanżu skromnie wygrali 1:0.

Jagiellonia Białystok czeka na zwycięstwo nad Wisłą Płock od 23 listopada 2020 roku. Wówczas “Jaga” rozgromiła na własnym stadionie “Nafciarzy” aż 5:2.

Wisła Płock – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość wyrównanie obstawiają piątkowy pojedynek. Choć minimalnie faworytem jest Jagiellonia Białystok. Mimo że za Wisłą Płock będzie przemawiał atut własnego boiska i trybun. Jeśli rozważasz typ na wygraną Wisły Płock, kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.65-2.75 podczas gdy na zwycięstwo “Jagi” sięgają w okolicach 2.60-2.67. Podając podczas rejestracji w Betfan kod promocyjny GOAL można otrzymać bonus od pierwszego depozytu aż do kwoty 300 złotych.

Wisła Płock – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

W zespole Wisły Płock zabraknie w piątek kontuzjowanych Pawła Chrupałły, Milana Kvocery, Martina Sulka oraz Kristiana Vallo.

Natomiast w Jagiellonii Białystok, zespołu gości, nie będzie tego dnia Wojciecha Łaskiego, a także Bojana Nasticia.

Wisła Płock – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu w Płocku już w piątek 21 kwietnia o godzinie 18:00.

