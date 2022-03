Wisła Płock – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (06.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jason Eyanga-Lokilo

Wisła Płock – Górnik Łęczna: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Oba zespoły w tym roku nie są w najlepszej dyspozycji. Wisła Płock czeka od czterech spotkań na ligowe zwycięstwo. Fatalne rezultaty osiągane przez zespół w 2022 roku kosztowały trenera Macieja Bartoszka posadę, co nie spodobało się kibicom. Do meczu z Górnikiem Nafciarze przystąpią zatem z trenerem tymczasowym w osobie Łukasza Nadolskiego. Łęczna dzięki wygranej ze Stalą Mielec odbiła się nieco od dna ligowej tabeli, ale do pewnego utrzymania w Ekstraklasie wciąż daleko. Ewentualne punkty zdobyte w Płocku na pewno się temu przysłużą.

Wisła Płock – Górnik Łęczna, typy na mecz i przewidywania

Trudno przewidzieć, jaka będzie reakcja drużyny na zwolnienie trenera Bartoszka. Pewne jest to, że piłkarze potrzebują impulsu by wrócić na właściwe tory i pokazywać formę, o jakich przyzwyczaili nas w rundzie jesiennej. Dużo więcej dawać od siebie powinni przede wszystkim napastnicy – Łukasz Sekulski i Patryk Tuszyński. O ile jeszcze ten pierwszy w miarę regularnie trafia do siatki rywali, o tyle postawa starszego ze snajperów jest rozczarowująca. 32-latek wystąpił już w 15 meczach tego sezonu i ani razu nie strzelił bramki. Nie ma także żadnych asyst, co czarno na białym wskazuje, jak nikły jest jego wkład w ofensywę zespołu.

Jesienią bliski utraty posady trenera Górnika Łęczna był Kamil Kiereś. Zarząd postanowił dać mu jednak więcej czasu na wprowadzenie swoich planów w życie, co odniosło pozytywny skutek. Drużyna wreszcie zaczęła regularnie punktować, a stać ją było m.in. na postawienie się Lechowi Poznań i Rakowowi Częstochowie. Patrząc po składzie, trener i tak wyciąga z dość przeciętnych piłkarzy ile może. Górnik Łęczna ma niemal najstarszą, a do tego najmniej według portalu Transfermarkt wartościową kadrę w lidze. Nie spodziewamy się fajerwerków w meczu ligowych przeciętniaków, dlatego obstawiamy małą liczbę goli. Nasz typ: Poniżej 2.5 bramki w meczu.

Wisła Płock – Górnik Łęczna, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą musieli poradzić sobie bez kontuzjowanego Damiana Warchola, który w tym roku ani razu nie wybiegł jeszcze na boisko. Nie powinna zatem być to zbyt uciążliwa strata dla trenera Nadolskiego. Poza nim szkoleniowiec będzie miał do dyspozycji wszystkich piłkarzy.

Z problemem kontuzji piłkarzy nie musi mierzyć się trener Kiereś. Wszyscy piłkarze Górnika Łęczna są zdrowi i gotowi do rywalizacji. To duży komfort dla sztabu, który może na spokojnie planować wyjściowy skład.

Wisła Płock – Górnik Łęczna, ostatnie wyniki

Nafciarze nie mają ostatnio najlepszej passy. Ostatnie ligowe zwycięstwo przypada na 17 grudnia 2021 roku. Wówczas dość niespodziewanie ograli Lechię Gdańsk 1:0. Od tamtej pory zanotowali remis i aż trzy porażki, kolejno z Piastem Gliwice, Zagłębiem Lubin i Rakowem Częstochowa.

Nieco lepiej w tej materii wyglądają wyniki Górnika. Piłkarze z Łęcznej w ostatnich pięciu meczach zanotowali trzy remisy, zwycięstwo i porażkę. Ta ostatnia, to pojedynek ćwierćfinału pucharu Polski, w którym długimi fragmentami meczu na tle Legii prezentowali się całkiem nieźle. Rezultat był jednak daleki od oczekiwanego.

Wisła Płock – Górnik Łęczna, historia

Wyniki bezpośrednich starć między tymi drużynami to prawdziwa loteria. Wisła i Górnik wygrywają niemal na zmianę, bez względu kto w danym meczu jest akurat faworytem W tym sezonie PKO BP Ekstraklasy mierzyli się w siódmej kolejce i wówczas Łęczna wygrała 3:2 po pasjonującym starciu.

Sezon wcześniej dwukrotnie górą byli Nafciarze, wygrywając oba mecze w PKO BP Ekstraklasie w stosunku 3:2.

Wisła Płock – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Wisła Płock – Górnik Łęczna, przewidywane składy

Wisła Płock: Kamiński – Tomasik, Chrzanowski, Michalski, Vallo – Rasak, Szwoch, Furman – Wolski, Sekulski, Warchoł

Górnik Łęczna: Gostomski – Rymaniak, Szcześniak, Leandro – Goliński, Drewniak, Gol, Krykun – Eyenga-Lokilo, Śpiączka, Gąska

Wisła Płock – Górnik Łęczna, transmisja

Mecz rozpocznie się 6 marca o godzinie 12:30. Obejrzycie go na kanale CANAL+ Sport, a komentują go Piotr Glamowski i Adam Szała.