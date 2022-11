Wisła Płock – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (11.11.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Rafał Wolski

Wisła Płock – Cracovia: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Po Wiśle Płock z początku sezonu pozostały już tylko wspomnienia. Nie udało się Nafciarzom podtrzymać formy z pierwszych meczów w Ekstraklasie, kiedy to klub był liderem tabeli. W piątek Wisła powalczy o zakończenie passy meczów bez zwycięstwa.

Stadion Kazimierz Gorski Ekstraklasa Wisła Płock Cracovia

Wisła Płock – Cracovia, typy i przewidywania

Tylko jedno zwycięstwo w pięciu ostatnich meczach odniosła Wisła Płock, która na początku sezonu liderowała tabeli Ekstraklasy. Nafciarze nie są już tak skuteczni, a na domiar złego zapomnieli kompletnie, jak się gra w obronie. W efekcie tego wpuścili aż siedem bramek podczas ostatniej rywalizacji z Rakowem Częstochowa. To plama na honorze, którą jak najszybciej należy zmazać. W opinii kibiców najlepiej już w trakcie najbliższego ligowego meczu z Cracovią.

Pasy są w całkiem niezłej dyspozycji, o czym świadczą dwa kolejne zwycięstwa. Cracovia w Ekstraklasie gra w sposób zachowawczy, jednak pozwala to na odpowiednie zabezpieczenie tyłów. Dzięki temu w ostatnich pięciu meczach ligowych straciła tylko dwie bramki. Zespół strzela dużo mniej bramek aniżeli reszta drużyn z czołówki, ale z drugiej strony mało ich traci. A jak wiadomo, mistrzostwa zdobywa się defensywą. Cracovia aż tak wysoko nie mierzy, ale cichym marzeniem w tym sezonie są europejskie puchary. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Wisła Płock – Cracovia, ostatnie wyniki

Prawdziwą katastrofą zakończyło się ostatnie ligowe spotkanie Wisły Płock, która dostała srogie baty w Częstochowie. Raków wygrał aż 7:1, obnażając braki defensywne Nafciarzy. Wcześniej nie bylo lepiej. Wisła przegrała ze Śląskiem 1:2 i zremisowała tylko 1:1 ze Stalą.

Jedną porażkę na przestrzeni poprzednich pięciu spotkań zanotowała Cracovia, która przegrała w rezerwowym składzie w Rzeszowie z Resovią. Tym samym zakończyła udział w rozgrywkach pucharu Polski już na etapie 1/16. W Ekstraklasie nie przegrała jednak już od czterech kolejnych meczów, co zdecydowanie cieszy kibiców.

Wisła Płock – Cracovia, sytuacja kadrowa

Komfortową sytuację kadrową ma przed piątkowym meczem trener Stano. Wszyscy zawodnicy są zdrowi i gotowi do rywalizacji z Cracovią.

Po stronie Pasów zabraknie tylko kontuzjowanego od dłuższego czasu Kamila Pestki.

Wisła Płock – Cracovia, historia

Znacznie częściej w ostatnich latach to Cracovia była górą w starciach z Wisłą Płock. Jedyne zwycięstwo z pięciu ostatnich meczów Wisła Płock zanotowała w ubiegłym sezonie na własnym stadionie. Wygrała wówczas 2:1. W Krakowie była już jednak wyraźnie gorsza od rywali, który triumfowali pewnie 3:0.

Wisła Płock – Cracovia, kursy bukmacherskie

Jako gospodarz, to Wisła Płock jest faworytem bukmacherów przed piątkowym meczem z Cracovią. Kursy na wygraną Nafciarzy wynosi ok. 2.55, przy 3.00 na zwycięstwo Pasów. Jeszcze wyżej wyceniany jest remis – między 3.30, a 3.50. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Wisła Płock – Cracovia, przewidywane składy

Wisła: Kamiński – Sulek, Rzeźniczak, Kapuadi, Tomasik – Furman, Rasak, Vallo, Wolski, Davo – Sekulski

Cracovia: Niemczycki – Rodin, Jablonsky, Ghita – Rapa, Loshaj, Oshima, Jaroszyński – Konoplyanka, Kallmann, Jakuch

Wisła Płock – Cracovia, transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Mecz można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 49 zł miesięcznie. Początek starcia w piątek o godzinie 20:30.

