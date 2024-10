Wisła Kraków – Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (18.10.2024)

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Termalica, typy i przewidywania

Piątkowe spotkanie jest niewątpliwie hitem 13. kolejki Betclic 1. Ligi. Starają się wrócić do czołówki Wisła Kraków przed własną publicznością podejmować będzie liderującą Termalikę Nieciecza. Na stadionie przy ulicy Reymonta nie powinno więc zabraknąć emocji, a przede wszystkim bramek. O tym, który zespół sięgnie po komplet punktów może zadecydować dyspozycja dnia. Jestem jednak przekonany, że gole padną i to z obu stron. Dorzucam do tego zakład, że Wisła zdobędzie przynajmniej jeden punkt. Mój typ: Wisła/remis + obie strzelą

Wisła – Termalica, ostatnie wyniki

Wisła Kraków kontynuuje zwycięską serię pod wodzą Mariusza Jopa. Od momentu objęcia przez niego zespołu Biała Gwiazda odniosła dwa zwycięstwa w lidze oraz zameldowała się w 1/8 finału Pucharu Polski. W ligowych spotkaniach wiślacy pewnie pokonali 5:0 Odrę Opole (u siebie) i 3:1 Pogoń Siedlce (na wyjeździe). Z kolei w krajowym pucharze nie bez problemów pokonała trzecioligową Siarkę Tarnobrzeg, wygrywając 3:2 na wyjeździe.

Teraz Wisłę czeka bardzo trudne zadanie, bowiem do Krakowa przyjedzie aktualny lider Betclic 1. Ligi Termalica Nieciecza. Drużyna prowadzona przez Marcina Brosza jeszcze do niedawna mogła się pochwalić mianem niepokonanej, ale tuż przed przerwą na reprezentacje doznała pierwszej porażki. Sposób na jej pokonanie znalazł Znicz Pruszków, który wygrał w Niecieczy 2:1. We wcześniejszych 11 spotkaniach, Termalica odniosła dziewięć zwycięstw i zanotowała dwa remisy. Warto tutaj zaznaczyć, że w pięciu dotychczasowych meczach na wyjazdach zdobyła komplet 15 punktów i notuje bilans bramkowy 11:2.

Wisła – Termalica, historia

Termalica zawsze była niewygodnym rywalem dla Wisły, a poprzedni sezon był tylko tego potwierdzeniem. Oba ligowe spotkania zakończyły się wygranymi drużyny z Niecieczy (2:1 u siebie, 3:0 na wyjeździe).

Sobotnie spotkanie będzie 15. pojedynkiem tych zespołów, biorąc pod uwagę wszystkie klasy rozgrywkowe. Wisła ma na koncie sześć wygranych, pięć meczów zakończyło się remisami, a w trzech triumfowała Termalica.

Wisła – Termalica, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość niespodziewanie w roli faworyta piątkowego meczu stawiają Białą Gwiazdę. Rozważając typ na wygraną Wisły można w Betclic liczyć na kurs 1.93. Typując wygraną gości z Niecieczy możemy u tego bukmachera dokonać tego po kursie 3.40. Z kolei remis wyceniany jest aktualnie na 3.60.

Wisła – Termalica, przewidywane składy

Szkoleniowiec Wisły Mariusz Jop po raz kolejny nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników. Przeciwko swojej byłej drużynie nie wystąpi Wiktor Biedrzycki. Kontuzje eliminują z gry także Josepa Colley’a, Kacpra Dudę, Igora Sapałę czy Piotra Starzyńskiego. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Rafała Mikulca.

Wisła: Letkiewicz – Jaroch, Uryga, Łasicki, Kiakos – Kiss, Carbo, Igbekeme, Alfaro – Rodado – Zwoliński

Termalica: Chovan – Hilbrycht, Isik, Spendlhofer, Putiwcew, Wolski – Dombrowskyj, Ambrosiewicz, Strzałem – Karasek, Zapolnik

Wisła – Termalica, kto wygra?

Wisłą – Termalica, transmisja meczu



Mecz Wisła Kraków – Termalica Nieciecza odbędzie się w piątek (18 października) o godzinie 20:30. Transmisja “na żywo” z tego pojedynku będzie dostępna na kanale TVP Sport. Rywalizację skomentują Michał Zawacki i Grzegorz Mielcarski. Mecz będzie można oglądać także korzystając z usługi Betclic TV.

