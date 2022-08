PressFocus Na zdjęciu: Kacper Duda

Wisła Kraków – Skra: typy i kursy na mecz 1. ligi. Po zimnym prysznicu w Tychach drużyna Jerzego Brzęczka będzie starała się wrócić na zwycięski tor. Do sobotniego spotkania ze Skrą Częstochowa przystąpi w roli faworyta.

Wisła Kraków – Skra, typy i przewidywania

W Krakowie zdają sobie sprawę, że jeżeli chcą myśleć o szybkim powrocie do Ekstraklasy, to muszą wygrywać takie spotkania jak sobotnie ze Skrą. Tym bardziej, że Biała Gwiazda będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska. Wiślacy przystąpią do tego meczu w roli zdecydowanego faworyta i jeżeli zagrają na miarę swoich możliwości to powinni sięgnąć po pełną pulę. Muszą jednak liczyć się z tym, że Skra postawi w tym spotkaniu trudne warunki. Stawiamy na to, że trzy punkty trafią na konto Wisły, a w meczu obejrzymy przynajmniej dwa gole. Nasz typ: wygrana Wisły + powyżej 1,5 bramki

Wisła Kraków – Skra, sytuacja kadrowa

Wisła do sobotniego spotkania przystąpi bez siedmiu zawodników. Ze powodu kontuzji nie obejrzymy Jakuba Błaszczykowskiego, Zdenka Ondraska, Michaela Pereiry i Alana Urygi. W pełni gotowi do gry nie są również Joseph Colley i Vullnet Basha, natomiast Ivan Jelić Balta musi pauzować za żółte kartki.

Wisła Kraków – Skra, ostatnie wyniki

Wisła do sobotniego spotkania przystąpi zajmując fotel lidera, choć w ostatniej kolejce doznała pierwszej porażki w tym sezonie. Po czterech zwycięstwach z rzędu Biała Gwiazda musiał uznać wyższość GKS-u Tychy, który na własnym stadionie wygrał 3:1. Potknięcia Białej Gwiazdy nie zdołały jednak wykorzystać drużyny Ruchu Chorzów i ŁKS-u Łódź.

W sobotę drużyna Jerzego Brzęczka powalczy o trzecią z rzędu wygraną u siebie, po tym jak w ostatnich meczach na własnym stadionie wygrywała z Arką Gdynia (1:0) i GKS-em Katowice (2:1). Do meczu ze Skrą przystąpi w roli faworyta, ale w żadnym wypadku nie może lekceważyć swojego przeciwnika.

Zespół z Częstochowy po sześciu rozegranych kolejkach ma na swoim koncie 10 punktów i zajmuje ósmą lokatę w ligowej tabeli. Skra może się pochwalić zdobyciem kompletu punktów w dwóch ostatnich kolejkach. Najpierw pokonała na wyjeździe Podbeskidzie Bielsko-Biała (1:0), a przed tygodniem uporała się u siebie z Zagłębiem Sosnowiec (1:0).

Wisła Kraków – Skra, historia

Jedyne pojedynki obu drużyn miały miejsce w 1947 roku, w ramach eliminacji Mistrzostw Polski. Wisła odniosła wówczas dwa efektowne zwycięstwa, najpierw wygrywając na wyjeździe 5:0, a następnie u siebie 9:1.

Wisła Kraków – Skra, kursy bukmacherskie

Choć Skra w ostatnich dwóch kolejkach zagrała bardzo solidnie i zgarnęła komplet punktów, w sobotnim meczu zdecydowanym faworytem według bukmacherów jest Wisła Kraków. Kursy na wygraną Białej Gwiazdy nie przekraczają obecnie 1.47.

Wisła Kraków – Skra, przewidywane składy

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Mehremić, Wachowiak – Cisse, Plewka, Duda, Fernandez, Młyński – Żyro

Skra: Bursztyn – Brusiło, Szymański, Mesjasz, Czajka, Lukoszek – Sajdak, Michalski, Olejnik, Hilbrycht – Kozłowski

Wisła Kraków – Skra, transmisja meczu

Mecze z udziałem Wisły Kraków regularnie goszczą w ramówce stacji Polsat. Również spotkanie 7. kolejki 1 Ligi Wisła – Skra będzie można obejrzeć “na żywo” w telewizji. Sobotni mecz, który rozpocznie się o godzinie 17:30, będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Extra.

Dostęp do kanału Polsat Sport Extra można również uzyskać zupełnie za darmo w ramach usługi Polsat Box Go. 30-dniowy dostęp do niej oferuje w swojej promocji Fuksiarz. Aby go uzyskać wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacić w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

