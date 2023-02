Wisła Kraków – Resovia: typy, kursy, zapowiedź (10.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Wisła Kraków – Resovia: typy i kursy na mecz Fortuna 1. Ligi. Rywalizacja na pierwszoligowych boiskach wraca po niemal trzymiesięcznej przerwie i od razu czeka nas bardzo ciekawy pojedynek. Cały czas mająca nadzieją na powrót do Ekstraklasy Biała Gwiazda przed własną publicznością podejmować będzie Resovię.

1. liga Wisła Kraków Resovia 1.75 3.90 4.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 lutego 2023 20:41 .

Wisła Kraków – Resovia, typy i przewidywania

Piłkarze Wisły choć zajmują obecnie dopiero 10. miejsce w tabeli są przekonani, że uda im się w tym sezonie wywalczyć awans do Ekstraklasy. Aby o tym myśleć muszą od początku rundy rewanżowej regularnie zwyciężać. W Krakowie nikt nie dopuszcza do siebie myśli o możliwej stracie punktów w piątkowym meczu. Gospodarzy interesuje tylko wygrana. My idziemy także w tym kierunku i stawiamy na zwycięstwo wiślaków. Nasz typ: wygrana Wisły

Superbet 1.75 wygrana Wisły Zagraj!

Wisła Kraków – Resovia, sytuacja kadrowa

Wisła, która ubiegły rok zakończyła na dziesiątym miejscu w tabeli, zimą dokonała kilku ciekawych ruchów transferowych. Do drużyny poza Igorem Sapałą dołączyło kolejnych czterech Hiszpanów – Sergio Benito, David Junca, Tachi i Miki Villar. To przede wszystkim zasługa dobrze znanego pod Wawelem Kiko Ramireza, który tym razem został zatrudniony na stanowisku dyrektora sportowego. Każdy ze sprowadzonych zawodników powinien być wzmocnieniem kadry drużyny prowadzonej przez Radosława Sobolewskiego. Z klubem pożegnali się natomiast Krystian Wachowiak, Dor Hugi czy Michael Pereira.

Wisła Kraków – Resovia, ostatnie wyniki

Obie drużyny główną część przygotowań do wznowienia rywalizacji spędziły w tureckim Belek, gdzie przebywały na zgrupowaniach. Wisła podczas okresu przygotowawczego rozegrała siedem sparingowych spotkań, odnosząc w nich cztery zwycięstwa, notując dwa remis i doznając tylko jednej porażki. Kibice Białej Gwiazdy mają nadzieję, że dobrą formę z meczów kontrolnych drużyna przełoży również na ligową rywalizację. Z kolei Resovia rozegrała w Turcji trzy sparingowe spotkania, odnosząc dwa zwycięstwa i doznając jednej porażki.

Wisła ostatni sprawdzian rozegrała już w kraju, mierząc się w ostatni weekend z Siarką Tarnobrzeg. Drużyna Radosław Sobolewskiego wygrała 5:2. Resovia w ostatnim meczu pokonała 2:1 Sileks Kratovo.

Wisła Kraków – Resovia, historia

W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie górą była Wisła Kraków. Spotkanie rozegrane w Rzeszowie zakończyło się wygraną 2:0 gości. Na listę strzelców wpisywali się Michał Żyro i Igor Łasicki.

Wisła Kraków – Resovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zgodnie wskazują Wisłę Kraków jako wyraźnego faworyta do zdobycia trzech punktów w piątkowym meczu. Kursy na wygraną Białej Gwiazdy oscylują między 1.70 a 1.75, podczas gdy na zwycięstwo gości przekraczają 4.50. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferowanego przez Superbet zakładu bez ryzyka 100 zł, który otrzymamy podając Superbet kod promocyjny GOAL podczas rejestracji.

Wisła Kraków – Resovia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wisły 100% remisem 0% wygraną Resovii 0% 7 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Wisły

remisem

wygraną Resovii

Wisła Kraków – Resovia, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie, które rozegrane zostanie w ramach 19. kolejki Fortuna 1. Ligi, rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.