Wisła Kraków – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2024)

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Tamas Kiss

Wisła Kraków Odra Opole Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2024 07:30 .

Wisła – Odra, typy i przewidywania

Wisła Kraków do piątkowego spotkania przystąpi z Mariuszem Jopem w roli szkoleniowca. To efekt rewolucji, która niespodziewanie dokonała się w krakowskim klubie w poniedziałek. Pracę stracił wówczas między innymi Kazimierz Moskal. Czy pod Wawelem zadziała efekt “nowej miotły”? Jop miał już okazję w przeszłości tymczasowo prowadzić drużynę i notował wówczas bardzo dobre wyniki. Na to w Krakowie liczą również teraz. Wisła mimo problemów jest faworytem meczu z Odrą Opole. Ja stawiam na jej wygraną. Mój typ: zwycięstwo Wisły

Wisła – Odra, ostatnie wyniki

Wisła Kraków do piątkowego spotkania przystąpi z zaledwie jedną wygraną na koncie o siedmiu rozegranych spotkaniach. Wiślacy jedyne zwycięstwo odnieśli 12 sierpnia, kiedy przed własną publicznością pokonali 3:1 Ruch Chorzów. W kolejnych czterech spotkaniach zapisali na swoje konto tylko dwa punkty. Po remisach z Arką Gdynia (2:2 u siebie) i Kotwicą Kołobrzeg (1:1 na wyjeździe), przyszły dwie porażki – z Wartą Poznań (0:1) i ŁKS-em Łódź (1:3).

Odra, której szkoleniowcem jest Radosław Sobolewski, w tym sezonie odniosła dwa zwycięstwa. Ostatnio również nie spisywała się jednak najlepiej, czego potwierdzeniem są porażki z ŁKS-em Łódź (0:1 u siebie) i Polonią Warszawa (0:3 na wyjeździe). Nastroje w Opolu na pewno jednak poprawiła pucharowa wygrana z rezerwami Podbeskidzia Bielsko-Biała. Odra nie dała szans rywalowi, gromiąc go na jego terenie aż 5:0.

Reklama

Wisła – Odra, historia

Wisła z Odrą miały okazję mierzyć się na ligowych boiskach w dwóch ostatnich sezonach. Bilans tych spotkań jest korzystny dla Wisły, która wygrała 3 z 4 pojedynków. Należy jednak zaznaczyć, że ostatnie spotkanie w Krakowie, które miało miejsce w sierpniu 2023 roku, zakończyło się wygraną 3:1 Odry. Biała Gwiazda zrewanżowała się w rundzie wiosennej, wywożąc trzy punkty z Opola (2:1).

Wisła – Odra, kursy bukmacherskie

Wisła, mimo swoich ogromnych problemów, jest uważana przez bukmacherów za zdecydowanego faworyta piątkowego meczu. Rozważając typ na wygraną Wisły kurs w Betclic wynosi 1.43. Typując wygraną Odry można to zrobić po kursie 6.20. Należy również pamiętać, że w Betclic nie jest potrącany podatek, dzięki czemu ewentualna wygrana jest wyższa. Z oferty możesz skorzystać podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

Wisła Kraków Odra Opole 1.43 4.30 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła – Odra, przewidywane składy

Zestawienie wyjściowej jedenastki Wisły jest pewnego rodzaju zagadką. Nie wiadomo bowiem jaki pomysł na skład będzie miał Mariusz Jop. Ma jednak ograniczone pole manewru ze względu na brak kilku kontuzjowanych zawodników, ale niewątpliwie świetną wiadomością jest powrót Kacpra Dudy i Giannisa Kiakosa.

Wisła: Cziczkan – Jaroch, Uryga, Łasicki, Kiakos – Starzyński, Igbekeme (Duda), Carbo, Duarte, Sukiennicki – Rodado

Odra: Haluch – Bartosz, Piroch, Błyszko, Pikk – Prikryl, Niziołek, Osipiak, Czapliński, Banaszewski – Wolny

Wisła – Odra, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wisły 100% remisem 0% wygraną Odry 0% 6 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Wisły

remisem

wygraną Odry

Wisła – Odra, transmisja meczu

Spotkanie Wisły z Odrą zaplanowane jest na piątek (27 września) i rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja “na żywo” z tego meczu dostępna będzie na kanale TVP Sport. Komentatorami będą Aleksander Roj i Tomasz Łapiński. Rywalizację będzie można oglądać także korzystając z usługi Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.