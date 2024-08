Wisła Kraków – Cercle Brugge: typy, kursy, zapowiedź (22.08.2024)

Wisła Kraków o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji zmierzy się z Cercle Brugge. Zdecydowanym faworytem dwumeczu jest drużyna z Belgii. Sprawdź typy na mecz Wisła - Cercle.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków Cercle Bruges Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2024 14:44 .

Wisła – Cercle: typy bukmacherskie

To, co charakteryzuje Wisłę Kraków na początku sezonu, to przede wszystkim skuteczność w polu karnym rywala. Biała Gwiazda w dziewięciu z dziesięciu spotkań w tym sezonie za każdym razem strzelała minimum jedną bramkę. Warto zauważyć, że podopieczni Kazimierza Moskala byli w staniu zdobyć dwie bramki w rywalizacji z Rapidem Wiedeń, czyli na papierze z drużyną o klasę lepszą niż oni.

Dlatego biorąc pod uwagę regularność, z którą Wisła zdobywa bramki oraz nie do końca pewną postawę rywali w defensywie proponuje, aby postawić, że Biała Gwiazda zdobędzie minimum jedną bramkę w meczu z Cercle. Mój typ: Wisła strzeli gola.

Wisła – Cercle: ostatnie wyniki

Podopieczni Kazimierza Moskala nie mogą zaliczyć startu sezonu w rozgrywkach ligowych do udanych. Wisła Kraków po czterech rozegranych meczach zajmuje dopiero 10. miejsce w lidze z dorobkiem tylko 5 punktów. Biała Gwiazda jedyne zwycięstwo mogła świętować w rywalizacji z Ruchem Chorzów, gdy wygrała (3:1). Natomiast pozostałe dwa punkty wywalczyli, dwukrotnie remisując z Arką Gdynia (2:2) i Polonią Warszawa (0:0). Porażka przytrafiła się im w spotkaniu ze Zniczem Pruszków, gdy ulegli na wyjeździe (1:2).

W poprzedniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odwrócili losy dwumeczu ze Spartakiem Trnawa. Najpierw przegrali na wyjeździe (1:3), a następnie wygrali (3:1) w rewanżu. Losy awansu rozstrzygnęli na swoją korzyść w konkursie rzutów karnych.

Cercle Brugge w lidze również nie zaliczyło przyzwoitego startu. Po 4. kolejkach zajmują 12. miejsce z 4 punktami na koncie. W ubiegły weekend zremisowali z Leuven (1:1), a tydzień wcześniej pokonali wysoko Beerschot VA aż (4:1). W pierwszych dwóch meczach w lidze przegrali natomiast z Kortrijk (1:2) i Westerlo (0:3).

W 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagrają ze względu na porażkę w poprzedniej rundzie Ligi Europy. Drużyna z Belgii okazała się gorsza od Molde. W pierwszym spotkaniu na wyjeździe przegrali (0:3), zaś w rewanżu zwycięstwo (1:0) nie wystarczyło, aby odrobić straty.

Wisła – Cercle: historia

W przeszłości Wisła Kraków nie rywalizowała z Cercle Brugge zarówno w oficjalnym, jak i towarzyskim spotkaniu. Dla obu drużyn będzie to pierwsza bezpośrednia konfrontacja w historii.

Wisła – Cercle: kursy bukmacherskie

Nie będzie to mecz Dawida z Goliatem, lecz Cercle Brugge zostało uznane przez bukmacherów za wyraźnego faworyta konfrontacji z Wisłą Kraków. W przypadku chęci postawienia na zwycięstwo Białej Gwiazdy analitycy oszacowali kurs na poziomie 1.72. Z kolei wygraną zespołu z Belgii możemy postawić po kursie 4.00. To, że spotkanie zakończy się remisem można zagrać z kursem 4.20.

Wisła – Cercle: przewidywane składy

Wisła: Chichkan – Jaroch, Uryga, Biedrzycki, Mikulec – Gogół, Carbo – Kiss, Rodado, Sukiennicki – Zwoliński

Cercle: Stellion – Somers, Ravych, Olaigbe, Nazinho – Bruninho, Francis, Ouattara, Agyekum, Miangue – Denkey

Wisła – Cercle: kto wygra?

Wisła – Cercle: transmisja meczu

Mecz Wisła Kraków – Cercle Brugge odbędzie się w czwartek (22 sierpnia) o godzinie 20:30. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 6, TV6 oraz Polsat Sport Premium 2. Ponadto rywalizację będzie można oglądać w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go.

