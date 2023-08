Na zdjęciu: Joan Roman

Wisła Kraków – Arka Gdynia, typy i przewidywania

Wisła Kraków do niedzielnego spotkania z Arką Gdynia przystąpi z nożem na gardle. Kibice Białej Gwiazdy nie dopuszczają do siebie myśli o kolejnym potknięciu. Interesuje ich tylko wygrana, która tylko nieznacznie poprawiłaby sytuację drużyny w tabeli po fatalnym początku sezonu. Arka z pewnością będzie chciała wykorzystać słaby moment wiślaków i w Krakowie zagra o pełną pulę. Wisła dysponuje jednak na tyle klasowymi zawodnikami, że w końcu musi się przełamać. My stawiamy na to, że nastąpi to w niedzielę. Nasz typ: wygrana Wisły

Wisła Kraków – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

Postawa Wisły Kraków jest zdecydowanie największym rozczarowaniem początku obecnego sezonu. Drużyna, która była uważana za głównego faworyta do wywalczenia, po pięciu kolejkach ma na swoim koncie tylko jedną wygraną i zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli. W ostatnich dwóch kolejkach Biała Gwiazda przegrała 0:1 z GKS-em Tychy i 1:3 z Odrą Opole. W efekcie czego pod dużym znakiem zapytania stanęła przyszłość Radosława Sobolewskiego na stanowisku trenera. Niewykluczone, że niedzielny mecz zadecyduje o tym, czy zachowa swoją posadę.

Arka Gdynia po nienajlepszym starcie, kiedy zdobyła tylko dwa punkty w trzech pierwszych meczach, obecnie jest w znacznie lepszych nastrojach. To oczywiście efekt zwycięstw odniesionych w dwóch ostatnich kolejkach. Arka najpierw wygrała 3:2 na wyjeździe Stal Rzeszów, a następnie pokonała u siebie 2:0 GKS Tychy. Teraz do Krakowa udaje się po kolejny komplet punktów.

Wisła Kraków – Arka Gdynia, historia

Wiślacy dobrze wspominają pojedynki z Arką w poprzednim sezonie. Oba zakończyły się bowiem ich wygranymi. W pierwszym meczu u siebie Biała Gwiazda wygrała 1:0 po trafieniu Żyro z rzutu karnego, natomiast w rundzie rewanżowej triumfowała w Gdyni 3:1. Gole dla Wisły zdobywali wówczas Moltenis (dwa) i Młyński. Jedyna bramka dla Arki padła po strzale Gojnego.

Wisła Kraków – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną dają Wiśle, choć w żadnym wypadku nie odbierają szans Arce. Rozważając typ na wygraną Wisły Kraków można liczyć na kurs oscylujący w okolicach 2.00, podczas gdy na zwycięstwo Arki kursy sięgają 3.60.

Wisła Kraków – Arka Gdynia, kto wygra?

Wisła Kraków – Arka Gdynia, przewidywane składy

Zestawienie wyjściowej jedenastki Wisły na niedzielne spotkanie jest dużą niewiadomą. Po ostatnich niepowodzeniach można spodziewać się kolejnych zmian w podstawowym składzie.

Wisła: Raton – Jaroch, Łasicki, Satrustegui, Junca – Villar, Duda, Basha, Goku, Alfaro – Rodado

Arka: Chudy – Predenkiewicz, Stolc, Marcjanik, Azacky, Lipkowski – Adamczyk, Milewski, Bednarski, Kobacki – Czubak

Wisła Kraków – Arka Gdynia, transmisja meczu

Niedzielny mecz Wisła Kraków – Odra Opole rozpocznie się o godzinie 12:40. Transmisja meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport.

