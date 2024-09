Wieczysta Kraków – Skra Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (28.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta – Skra: typy i przewidywania

Wieczysta Kraków w sobotnim (28 września) meczu podejmie Skrę Częstochowa w ramach 11. kolejki Betclic 2. Ligi. Podopieczni Sławomira Peszki to prawdziwa ofensywna potęga na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce, będąc drugą najskuteczniejszą drużyną w lidze. W dziewięciu dotychczasowych meczach ligowych strzelili 21 goli. W zespole kluczową rolę odgrywają hiszpańscy zawodnicy – Chuma, Goku Roman, Manuel Torres i Dani Sandoval, którzy swoją techniką i kreatywnością napędzają grę ofensywną Wieczystej.

Z kolei Skra Częstochowa jest w tym sezonie czerwoną latarnią ligi. Na koncie mają zaledwie dwa punkty. Warto jednak zaznaczyć, że zespół został ukarany odjęciem aż siedmiu punktów, co znacząco utrudniło walkę o lepsze pozycje już na starcie sezonu. Mimo tych trudności, ekipa ze Śląska wciąż szuka swojej szansy na odbicie się od dna. Moim zdaniem sobotnie spotkanie zakończy się podziałem punktów. Mimo że gospodarze są faworytem na papierze, a ich ofensywna siła jest imponująca, to Skra może urwać punkty w Krakowie. Mój typ: Remis.

Wieczysta – Skra: ostatnie wyniki

Beniaminek z Krakowa rozpoczął sezon od niespodziewanej domowej porażki z Resovią Rzeszów (0:1), ale szybko pokazał swoją siłę, odnosząc pięć zwycięstw z rzędu. Na szczególną uwagę zasługuje spektakularne zwycięstwo w derbach z Hutnikiem, które zakończyło się wynikiem aż 7:1. We wrześniu zespół prowadzony przez Sławomira Peszkę zmierzył się z kilkoma wymagającymi rywalami. Zremisował z rewelacyjnie spisującą się Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:1), minimalnie uległ Podbeskidziu Bielsko-Biała (0:1), a następnie pewnie pokonał Świt Szczecin (3:0).

Skra Częstochowa ma na swoim koncie trzy zwycięstwa w obecnym sezonie Betclic 2. Ligi. Przed tygodniem podopieczni Dariusza Rolaka odnieśli cenne zwycięstwo na własnym boisku, pokonując Wisłę Puławy 2:1. Bohaterem spotkania okazał się 20-letni Jakub Niedbała, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, zdobywając swoje premierowe bramki w tym sezonie. Skra w ostatnim czasie uległa Świtowi Szczecin (0:2), ograła GKS Jastrzębie (2:1), a także przegrała z Podbeskidziem (0:3).

Wieczysta – Skra: historia

Wieczysta Kraków i Skra Częstochowa nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą na żadnym poziomie rozgrywkowym. Nadchodzący mecz będzie więc ich pierwszym historycznym starciem.

Wieczysta – Skra: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniej rywalizacji pomiędzy Wieczystą Kraków a Skrą Częstochowa są gospodarze. Jeśli myślisz, że drużyna Sławomira Peszko wygra, to taki kursy wynosi około 1.17. Triumf gości został wyceniony na poziomie mniej więcej 10.00. Jeśli chcesz obstawić mecz 2. Ligi to polecam skorzystać z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Wieczysta Kraków Remis Skra Częstochowa 1.17 7.20 10.0 1.17 7.20 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2024 19:21 .

Wieczysta – Skra: sonda

Wieczysta – Skra: transmisja meczu

Mecz Wieczystej Kraków ze Skrą Częstochowa odbędzie się w sobotę (28 września) o godzinie 14:30. Spotkanie będzie dostępne na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Transmisję z tego meczu będzie można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Aby skorzystać z tej możliwości, należy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

