Wieczysta Kraków – Polonia Bytom, typy bukmacherskie

W środę czeka nas zaległy mecz 13. kolejki Betclic 2. Ligi. Zmierzą się w nim tegoroczni hegemoni tych rozgrywek, czyli trzecia w tabeli Wieczysta i liderująca stawce Polonia. Pewne jest jedynie, że któraś z drużyn przerwie swoją imponującą serię zwycięstw z rzędu. Krakowianie częściej tracili punkty w domowych meczach, co napawa optymizmem bytomian. Ci nie zremisowali jeszcze żadnego spotkania, więc także w środę zagrają o pełną pulę. Kiedyś to jednak nastąpi. Spodziewam się, że do ich premierowego podziału punktów dojdzie właśnie w nadchodzącym hicie. Mój typ remis.

Wieczysta Kraków – Polonia Bytom, ostatnie wyniki

Piłkarze Wieczystej śrubują swój dorobek punktowy w Betclic 2. Lidze. Ich aktualny dorobek to 31 oczek. W osiągnięciu tego pomogła aktualna seria pięciu zwycięstw z bilansem bramkowym 11:1. Krakowianie ogrywali głównie zespoły z dolnych rejonów tabeli, ale na takim też potrafią się potknąć. Ostatnia porażka miała bowiem miejsce z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Wówczas drużyna Sławomira Peszki przegrała na terenie spadkowicza z 1. Ligi stosunkiem 0:1.

Jeszcze bardziej imponująco prezentuje się Polonia Bytom, która przegrała tylko raz w tym sezonie Betlic 2. Ligi. Było to na inaugurację w Grodzisku Mazowieckim, gdzie miejscowa Pogoń zwyciężyła 2:0. Od tego czasu Łukasz Tomczyk i spółka wygrali 12 kolejnych spotkań, a potknęli się jedynie w Pucharze Polski, gdzie lepsza okazała się Avia Świdnik.

Wieczysta Kraków – Polonia Bytom, historia

Kluby te nie rywalizowały nigdy ze sobą w oficjalnym meczu, więc tym bardziej warto zainteresować się środową konfrontacją.

Wieczysta Kraków – Polonia Bytom, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem środowego starcia jest Wieczysta Kraków, co odzwierciedlają poniższe kursy. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.90. W przypadku zwycięstwa Polonii Bytom natomiast wynosi mniej więcej 3.60. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wcześniej wspomnianego bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Wieczysta Kraków – Polonia Bytom, kto wygra?

Wieczysta Kraków – Polonia Bytom, transmisja

Nadchodzące spotkanie można śledzić przede wszystkim w TVP Sport, ale też w aplikacji TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Dostęp do transmisji zostanie przyznany po założeniu konta z kodem promocyjnym GOALPL. Należy również posiadać dowolną ilość środków na koncie. Początek rywalizacji w środę 23 października już o godzinie 13:00.

