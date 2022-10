PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew Łódź podejmie Raków Częstochowa w meczu 11. kolejki Ekstraklasy. Będzie to niewątpliwie jeden z dwóch hitów tej serii spotkań. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 2 października. Początek o godzinie 17:30. Przedstawiamy najlepsze kursy bukmacherskie i darmowe typy na ten mecz.

Stadion Widzewa Ekstraklasa Widzew Łódź Raków Częstochowa 4.95 3.80 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2022 17:32 .

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: typy i przewidywania

Choć kursy bukmacherskie jasno wskazują Raków Częstochowa w roli faworyta, Widzew Łódź pokazał w tym sezonie kilka razy, że potrafi sprawić sporą niespodziankę. To właśnie on przerwał passę Wisły Płock, po czym rozpoczęła się czarna seria dla Nafciarzy. Łodzianie na przerwę reprezentacyjną udawali się w świetnych nastrojach, ponieważ ograli Cracovię i Stal Mielec i odpoczywali na wysokim piątym miejscu.

Raków przystępuje do spotkania w Łodzi w roli wicelidera. Podopieczni Marka Papszuna są obecnie głównym faworytem do tytułu mistrzowskiego, choć za nami niespełna ⅓ sezonu. Po odpadnięciu w eliminacjach Ligi Konferencji mogli się w pełni skupić na Ekstraklasie i poza wpadką z Cracovią (0:3), pewnie wygrywają swoje mecze. Efektownie pokonali Legię 4:0, a w poprzedniej kolejce łatwo wygrali z Radomiakiem 3:0.

Niby sytuacja wydaje się prosta i typ na wygraną Rakowa jest po atrakcyjnym kursie, ale czy na pewno Widzew nie jest w stanie zatrzymać rozpędzonych rywali? Kursy na zwycięstwo gospodarzy są bardzo atrakcyjne, ale wiadomo, że trudno pokonać drużynę Papszuna. Wypełniony stadion naszym zdaniem poniesie łodzian. Ryzykujemy i uważamy, że gospodarze nie przegrają tego spotkania. W meczu Widzew – Raków nasz typ to 1X.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: sytuacja kadrowa

Marek Papszun dysponuje szeroką kadrą i ma szczęście, bo kilku jego piłkarzy wypadło przez kontuzje. W najbliższym meczu nie będą mogli zagrać: Ben Lederman, Szymon Czyż, Adrian Niewulis czy Marcin Cebula. Dobrą wiadomością jest natomiast powrót Tomasa Petraska. Czech zagrał w sparingu z Górnikiem Zabrze, dobrze się czuł i możliwe, że w niedzielę zobaczymy go na murawie w oficjalnym meczu, pierwszy raz od 21 maja.

W Widzewie nie ma większych problemów kadrowych. Janusz Niedźwiedź będzie mógł skompletować możliwie najsilniejszy skład. Do zdrowia wrócił Marek Hanousek, ale nie wiadomo, czy zagra od pierwszych minut. – Przerwa reprezentacyjna przydała nam się na przygotowania, ale mieliśmy także czas na to, aby kontuzjowani zawodnicy wrócili do gry. Mamy teraz więcej piłkarzy, z których możemy skorzystać – powiedział trener Widzewa na konferencji prasowej przed meczem.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: ostatnie mecze

Obie drużyny mają identyczny, imponujący bilans ostatnich pięciu meczów w Ekstraklasie. Po cztery wygrane i po jednej porażce. Raków w przerwie reprezentacyjnej rozegrał sparing z Górnikiem Zabrze i efektownie wygrał 6:0. I choć to tylko mecz towarzyski, kolejny raz pokazał, że jest piekielnie silny w tym sezonie.

Widzew radzi sobie najlepiej z trójki beniaminków. Piąte miejsce po 10 kolejkach to wynik, którego mało kto się spodziewał. 12 na 15 możliwych punktów w ostatnich pięciu meczach, prezentowanie atrakcyjnego i przede wszystkim skutecznego futbolu staje się znakiem rozpoznawczym tego zespołu.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: historia

Historia meczów o punkty między tymi zespołami dotyczy lat 90’ ubiegłego wieku. Widzew i Raków grały ze sobą w I i II lidze. Łodzianie byli wtedy krajową potęgą i na 10 spotkań wygrali sześć, dwa zremisowali i ponieśli tylko dwie porażki. Jeszcze nigdy Raków nie wygrał na stadionie Widzewa. Z tą sytuacją jest związana zabawna wpadka Bartłomieja Pawłowskiego, który pod tweetem oficjalnego konta Ekstraklasy na temat świetnego bilansu Widzewa odpisał, że “czas to zmienić”.

Ostatecznie sam piłkarz z humorem wybrnął z tej sytuacji.

Koniec miesiąca, statystki muszą się zgadzać, admin rozumie 😅 https://t.co/GdwM3O8E8Z — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) September 29, 2022

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

Raków jest faworytem meczu i kursy bukmacherskie na jego zwycięstwo to potwierdzają. Kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.70 – 1.75. Na remis wynoszą około 3.75, a na wygraną Widzewa dochodzą prawie do 5.00.

W poniższej tabelce prezentujemy najlepsze kursy bukmacherskie na mecz Widzew Łódź – Raków Częstochowa.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: przewidywane składy

Widzew: Ravas – Kreuzriegler, Szota, Stępiński, Milos, Danielak – Kun, Hanousek, Letniowski, Zjawiński – Sanchez.

Raków: Kovacević – Tudor, Svarnas, Arsenieć, Rundić – Papanikolau, Koczergin, Kun, Wdowiak, Lopez – Gutkovskis.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: transmisja meczu

Transmisja meczu Widzew Łódź – Raków Częstochowa będzie prowadzona przez stację CANAL+ zarówno w telewizji i internecie. Stacje CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport Premium i CANAL+ 4K Ultra przeprowadzą transmisję w telewizji. Dzięki usłudze CANAL+ Online będzie można również obejrzeć to spotkanie w internecie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony można mieć dostęp do niej o 90 zł taniej przy zakupie pakietu na pół roku.

