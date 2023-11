Widzew Łódź – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (18.11.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Widzew Łódź Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2023 15:00 .

Widzew Łódź – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

W sobotę (18 listopada) Widzew Łódź podejmie u siebie Ruch Chorzów w ramach zaległej 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Widzewiacy to wyraźny faworyt tego spotkania i nie może to wcale dziwić, patrząc na dotychczasową postawę rywala z Chorzowa. Dla łódzkiej ekipy będzie to idealna okazja do podreperowania bilansu punktowego.

Moim zdaniem gospodarze sięgną po zwycięstwo w tym spotkaniu, ale nie będzie to łatwy pojedynek. Spodziewam się, że obie drużyny znajdą drogę do bramki.

Superbet 1.80 Obie drużyny strzelą gola Więcej kursów

Widzew Łódź – Ruch Chorzów, sytuacja kadrowa

Widzew Łódź – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Serafin Szota Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Koniec grudnia 2023 Skręcona kostka Koniec grudnia 2023 Sebastian Kerk Uraz uda Uraz uda Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz uda Początek stycznia 2024 Bartlomiej Pawlowski Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Serafin Szota Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Koniec grudnia 2023 Skręcona kostka Koniec grudnia 2023 Sebastian Kerk Uraz uda Uraz uda Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz uda Początek stycznia 2024 Bartlomiej Pawlowski Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2023

Ruch Chorzów - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Dawid Barnowski Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Dawid Barnowski Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Nieznany Uraz ścięgna udowego Nieznany

Widzew Łódź - Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Widzew Łódź ostatnio prezentuje niestabilną formę. W pięciu poprzednich meczach drużyna prowadzona przez Daniela Myśliwca zanotowała dwie wygrane, dwa remisy i porażkę. Na szczególną uwagę zasługuje postawa w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Rakowem Częstochowa.

Natomiast Ruch Chorzów po nieudanym początku sezonu zdecydował się na zmianę trenera. Jan Woś zastąpił Jarosława Skrobacza i zremisował w swoim debiucie 0:0 z Radomiakiem Radom. Oprócz tego chorzowianie w ostatnim czasie zanotowali dwie porażki i dwa remisy.

Widzew Łódź - Ruch Chorzów, historia

Ostatni mecz Widzewa Łódź z Ruchem Chorzów miał miejsce 28 stycznia 2022 roku. Wówczas w spotkaniu towarzyskim lepsi okazali się łodzianie, którzy zwyciężyli 1:0 po golu Daniela Villanuevy.

Widzew Łódź - Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną Widzewa Łódź wynosi około 2.00, zaś na zwycięstwo Ruchu Chorzów współczynnik oscyluje w granicach 3.75. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Żeby go dostać, wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Widzew Łódź - Ruch Chorzów, przewidywane składy

Widzew Łódź: Ravas, Cigankis, Żyro, Silva, Milos, Nunes, Shehu, Hanousek, Kun, Klimek, Sanchez

Ruch Chorzów: Kamiński, Bartolewski, Szymański, Sadlok, Kasolik, Swędrowski, Podstawski, Steczyk, Starzyński, Wójtowicz, Szczepan

Widzew Łódź - Ruch Chorzów, kto wygra?

Jak zakończy się to spotkanie? Wygra Widzew 33% Wygra Ruch 67% Będzie remis 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygra Widzew

Wygra Ruch

Będzie remis

Widzew Łódź - Ruch Chorzów, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Mecz w Łodzi będzie można oglądać także w Internecie za pośrednictwem platformy CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony. Początek meczu zaplanowano na sobotę (18 listopada) na godzinę 17:30.

Najwyższy pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.