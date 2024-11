Widzew Łódź – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: przewidywania

To może być hit 17. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. W sobotni wieczór Widzew Łódź na własnym stadionie podejmie zespół Rakowa Częstochowa i wydaje się, że należy spodziewać się sporej dawki emocji. Goli być może nie aż tak sporo, bowiem Raków to zespół, który bardzo mało traci i jeszcze mniej strzela, ale Widzew u siebie jest bardzo groźny. Niemniej to goście są faworytem tej rywalizacji. Mój typ na ten mecz: Raków Częstochowa wygra mecz.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki zdecydowanie przemawiają na korzyść Rakowa Częstochowa. Ekipa Marka Papszuna w pięciu ostatnich spotkaniach zdobyła w sumie dziewięć oczek. Co więcej, od 25 września są oni niepokonani, a jeśli brać pod uwagę tylko rozgrywki PKO Ekstraklasy, to mówimy o końcówce sierpnia. Dlatego też Medaliki są bardzo wysoko w tabeli i mają nadzieję na kolejne trzy oczka. W ostatni weekend zremisowali z Koroną Kielce, a wcześniej z Jagiellonią Białystok.

Jeśli chodzi zaś o ekipę Widzewa Łódź to oni w analogicznym okresie czasu w pięciu ostatnich starciach zdobyli tylko sześć punktów. Były to dwa zwycięstwa, z Zagłębiem Lubin oraz Lechią Zielona Góra w Pucharze Polski. Poza tym w poniedziałek ulegli Puszczy Niepołomice, a wcześniej Legii Warszawa na wyjeździe.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: historia

Zespoły te w ostatnich sezonach rywalizowały ze sobą dość często. W poprzednim sezonie lepsi okazali się gracze Rakowa Częstochowa, którzy w sumie zdobyli w rywalizacji z Widzewem cztery punkty. W meczu u siebie zremisowali 1:1, zaś na stadionie w Łodzi było 1:0 dla Medalików. Podobnie było także w mistrzowskim sezonie, ale wówczas to u siebie Raków wygrał, a w Łodzi padł remis. Widzew Łódź do tej pory nie miał okazji pokonać Rakowa.

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: kto wygra?

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

Widzew Łódź – Raków Częstochowa: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać na antenie Canal+ 4K, Canal+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

