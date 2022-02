PressFocus Na zdjęciu: Arka Gdynia - Widzew Łódź

Wisła – Arka: typy i kursy na mecz Fortuna 1. ligi. W piątek zainaugurowana zostanie rywalizacja w rundzie wiosennej pierwszoligowych rozgrywek. Od razu czeka nas pojedynek dwóch drużyn, których celem jest wywalczenie awansu do Ekstraklasy.

1. liga Widzew Łódź Arka Gdynia 2.30 3.35 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2022 22:19 .

Widzew – Arka, typy i przewidywania

Pierwszą runda była zdecydowanie lepsza w wykonaniu Widzewa, który w piątek będzie chciał zrobić kolejny krok w kierunku powrotu do Ekstraklasy. Za gospodarzami przemawia ich świetna forma w meczach u siebie, w których nie doznali jeszcze ani jednej porażki. Z drugiej strony jest mająca duże problemy w wyjazdowych spotkaniach Arka. My w tym meczu stawiamy na zakład łączony. Nasz typ: wygrana Widzew lub remis oraz powyżej 1,5 bramki.

Fuksiarz 1.90 podwójna szansa: 1X i powyżej 1,5 bramki

Widzew – Arka, ostatnie wyniki

W zdecydowanie lepszej sytuacji do rundy wiosennej przystępuje Widzew Łódź, który zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli, premiowane bezpośrednim awansem do Ekstraklasy. Prowadzona przez Janusza Niedźwiedzia drużyna ma pięć punktów straty do prowadzącej Arki Gdynia oraz cztery punkty przewagi nad trzecią Koroną Kielce.

Arka plasuje się obecnie na dopiero siódmym miejscu, ale jej strata do lokat pozwalających na rywalizację w barażach o awans jest minimalna. W Gdyni muszą się skupić na zakończeniu rozgrywek w pierwszej szóstce, bowiem ze względu na 10-punktową stratę do Widzew, szanse na bezpośredni awans są iluzoryczne.

W piątkowy wieczór Widzew będzie chciał potwierdzi wysoką formę w meczach na własnym stadionie w tym sezonie. Łodzianie z 10 rozegranych spotkań wygrali osiem, a w dwóch pozostałych podzielili się punktami z rywalami. Z kolei Arka w tym sezonie ma duże problemy z regularnym punktowaniem na boiskach rywali. Na swoim koncie ma trzy wygrane i aż siedem porażek.

Widzew – Arka, historia

W pierwszym spotkaniu między tymi drużynami w obecnym sezonie padły cztery bramki. Grająca przed własną publicznością Arka wygrała 3:1, choć to goście z Łodzi jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Po stracie gola gdynianie odpowiedzieli tuż przed przerwą wyrównującym trafieniem, a w drugiej połowie dzięki dwóm kolejnym golom rozstrzygnęli pojedynek na swoją korzyść.

W meczach rozgrywanych w Łodzi Arka nie znalazła jeszcze sposobu na pokonanie swojego rywala. Ostatnia taka konfrontacja zakończyła się wygraną 2:1 gospodarzy, a wcześniejsze cztery pojedynki remisami.

Widzew – Arka, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w piątkowy wieczór większe szanse na sukces dają gospodarzom, którzy będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska. Start rundy wiosennej pierwszej ligi to również okazja do skorzystania z oferowanego przez Fuksiarza cashbacku 50% nawet do 500 zł. Aby go otrzymać należy dokonać rejestracji w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony.

Widzew – Arka, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie, które rozegrane zostani w ramach 21. kolejki, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport Extra. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Teraz możecie odebrać do niej dostęp zupełnie za darmo. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin otrzymamy od bukmachera darmowy dostęp.

