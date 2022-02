West Ham – Watford: typy, kursy, zapowiedź (08.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Declan Rice

Tym razem następna kolejka Premier League zostanie rozegrana w środku tygodnia. We wtorek startują pierwsze rywalizacje 24. serii gier, a w jednej z nich West Ham zmierzy się z Watford. Sprawdź nasz typ, historię spotkań obu drużyn, kursy bukmacherskie czy przewidywane składy na ten pojedynek.



West Ham Premier League 08.02.2022 20:45



Olympic Stadium

Watford

West Ham – Watford, typy i przewidywania

We wtorek Moyes będzie mógł skorzystać z większości swoich najlepszych graczy. W takim wypadku, Młoty będą o wiele groźniejsze niż w poprzedniej potyczce w Pucharze Anglii.

W dodatku West Ham wygrał ostatnie cztery spotkania z Watford. Ekipa gości walczy jednak o przetrwanie, dlatego nasza redakcja spodziewa się interesującego boju. Stawiamy na gole z obu stron i triumf londyńczyków.

West Ham – Watford, sytuacja kadrowa

David Moyes nie skorzysta we wtorek z Ogobonny, Masuaku i Lanziniego. Nie ma też pewności, co do Łukasza Fabiańskiego, który tydzień temu zachorował na Covid. Natomiast Roy Hodgson zjawi sięw Londynie bez Sarra, Baaha, Etebo oraz Nkoulou.

West Ham – Watford, ostatnie wyniki

W połowie grudnia West Ham przeżył poważny kryzys. Jednak dobra postawa Młotów w nowym roku sprawiła, że zespół znów wrócił do czołówki. Po trzech wygranych z rzędu w lidze i triumfie w Pucharze Anglii, nagle nadeszły dwie porażki z rzędu. Co więcej, londyńczycy mieli spore problemy w boju z niżej notowanym Kidderminster (2:1), który finalnie pokonali dopiero po dogrywce. David Moyes musiał spędzić sporo czasu, by znów wyeliminować słabości swoich podpieczonych. Szkot ma nadzieję na poprawę stylu już od najbliższego wyzwania.

Z kolei Watford każdy kolejny mecz rozgrywa z nożem na gardle. Hodgson został wezwany z emerytury, aby utrzymać Szerszenie w Premier League. Łatwo na pewno nie będzie, jednak w premierowym występie 75-latka, jego klub urwał punkty Burnley (0:0). To dobry znak. Na korzyść gości w walce o pozostanie w elcie działą jeszcze pozycja w tabeli. Obecnie Watford traci tylko oczko do bezpiecznej strefy, więc jest nadzieja na pozytywny koniec tej kampanii.

West Ham – Watford, historia

W ostatnim czasie West Ham upodobał sobie mecze z Watford. Młoty wygrały cztery poprzednie spotkania, a do tego w grudniu Szerszenie uległy w Londynie aż (1:4).

West Ham – Watford, kursy bukmacherskie

West Ham – Watford, przewidywane składy

West Ham: Areola – Cresswell, Zouma, Dawson, Coufal – Rice, Soucek, Bowen, Fornals, Benrahma – Antonio

Watford: Foster – Femenia, Cathcart, Samir, Kamara – Kucka, Kayembe, Sissoko, Dennis, Pedro – King

West Ham – Watford, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi Canal + Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie www.canalplus.com.

