PressFocus Na zdjęciu: Mychajło Mudryk

West Ham – Chelsea: typy i kursy na mecz Premier League. W pierwszym sobotnim meczu 23. kolejki angielskiej ekstraklasy dojdzie do pojedynku drużyn, które w tym sezonie zawodzą i potrzebują punktów jak tlenu.

London Stadium Premier League West Ham Chelsea 3.40 3.30 2.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lutego 2023 07:37 .

West Ham – Chelsea, typy i przewidywania

Obie drużyny są w trudnej sytuacji i obie potrzebują punktów. Trudno jest jednak wskazać w tym meczu wyraźnego faworyta. Większe szanse dajemy gościom, ale nie na tyle, aby zdecydować się na postawienie czystej “dwójki”. Idziemy więc w nieco innym kierunku. Stawiamy na Chelsea z podpórką w postaci remisu i dorzucamy do tego zakład na poniżej 3,5 bramki w meczu. Nasz typ: podwójna szansa X2 i poniżej 2,5 bramki

West Ham – Chelsea, sytuacja kadrowa

W sobotnie popołudnie żaden z zespołów nie będzie mógł wystąpić w najmocniejszym zestawieniu. Po obu stronach występują bowiem istotne absencje. Gospodarze będą musieli sobie poradzić bez Alphonse’a Areoli, Maxwela Corneta, Gianluki Scamacci i Kurta Zoumy, a pod znakiem zapytania stoi występ Thilo Kehrera.

Tymczasem na liście kontuzjowanych w zespole Chelsea znajdują się Armando Broja, N’Golo Kante, Edouard Mendy i Christian Pulisić. Z problemami zdrowotnymi zmagali się ostatni również Wesley Fofana, Mateo Kovacić i Denis Zakaria.

West Ham – Chelsea, ostatnie wyniki

West Ham United dość niespodziewanie jest w tym sezonie zamieszany w walkę o pozostanie w Premier League. Obecnie plasuje się tuż nad strefą spadkową, mając nad nią tylko jeden punkt przewagi. Ekipie Młotów nieco oddechu dodało zdobycie czterech punktów w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach – 2:0 z Evertonem i 1:1 z Newcastle – ale sytuacja drużyny nadal jest bardzo trudna.

Postawa Chelsea w obecnym sezonie, obok postawy Liverpoolu to zdecydowanie największe rozczarowanie. The Blues plasują się dopiero na dziewiątym miejscu w tabeli, a ich strata do czołowej czwórki wynosi już 10 punktów. Zespół ze Stamford Bridge co prawda nie przegrał żadnego z trzech ostatnich meczów w lidze, ale zdobył w nich tylko pięć punktów – 1:0 z Crystal Palace, 0:0 z Liverpoolem i 0:0 z Fulham.

West Ham – Chelsea, historia

W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie górą była Chelsea, która przed własną publicznością wygrała 2:1. Zwycięstwo nie przyszło jej jednak łatwo, bowiem na kwadrans przed zakończeniem meczu jeszcze przegrywała, a bramkę na wagę trzech punktów zdobyła w 88. minucie.

West Ham swojej szansy na pewno może upatrywać w fakcie rozgrywania meczu u siebie. Chelsea wygrała tylko jeden z pięciu ostatnich wyjazdowych meczów z Młotami. W tym czasie gospodarze po komplet punktów sięgnęli trzy razy.

West Ham – Chelsea, kursy bukmacherskie

West Ham – Chelsea, kto wygra?

West Ham – Chelsea, przewidywane składy

West Ham: Fabiański – Johnson, Ogbonna, Aguerd – Coufal, Paqueta, Rice, Emerson – Bowen, Benrahma – Antonio

Chelsea: Kepa – James, Thiago Silva, Badiashile, Chilwell – Gallagher, Fernandez, Mount – Madueke, Havertz, Mudryk

West Ham – Chelsea, transmisja meczu

Mecz West Ham – Chelsea rozegrany zostanie w sobotę (11 lutego) o godzinie 13:30. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2 oraz na platformie streamingowej Viaplay.

Za pośrednictwem internetu mecz można oglądać także w usłudze CANAL+ online. Teraz decydując się na pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ możesz zaoszczędzić 60 zł. Przy półrocznej subskrypcji miesięczny koszt wyniesie 39 zł, czyli o 10 zł mniej niż w standardowej ofercie. Aby skorzystać z promocji wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Jeżeli zdecydujesz się na dodanie do tego pakietu paczki z kanałami Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz tylko 20 zł miesięcznie więcej.

