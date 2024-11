West Ham United – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2024)

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

West Ham United – Arsenal: typy bukmacherskie

Arsenal sezonu 2024/2024 nie zaczął najlepiej. W każdym razie wygląda na to, że Kanonierzy wrócili już na właściwe tory. W środku tygodnia ekipa Mikela Arteta zaprezentowała się ze świetnej strony w starciu ze Sportingiem Lizbona (5:1). Ogólnie piłkarze Arsenalu w dwóch ostatnich występach zdobyli osiem bramek. Z kolei ekipa z London Stadium za sobą zwycięstwo z Newcastle United (2:0). The Gunners i West Ham United to zespoły, dzielące w tabeli siedem punktów. Przed starciem ciekawe jest natomiast to, że Arsenal wygrał pierwszą połowę w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań. To może zatem dawać do myślenia przed startem rywalizacji. Mój typ: Arsenal wygra pierwszą połowę – TAK.

West Ham United – Arsenal: ostatnie wyniki

Zespół Julena Lopeteguiego przystąpi do rywalizacji, mogąc pochwalić się trzema zwycięstwami w siedmiu ostatnich meczach. Arsenal wygrał w nich kolejno z: Ipswich Town (4:1), Manchester United (2:1) czy Newcastle United (2:0). W roli gospodarza West Ham United jest z kolei bez porażki, notując w nich dwa wygrane starcia i remis. Ostatnio u siebie piłkarz Młotów podzielili się punktami z Evertonem (0:0).

Tymczasem ekipa Mikela Arteta ostatnio wróciła na zwycięski szlak na dobre nie tylko w lidze, ale też w europejskich pucharach. Arsenal pokonał kolejno Nottingham Forres (3:0) i Sporting (5:1). W roli gościa w ośmiu ostatnich meczach Kanonierzy zaliczyli jednak tylko dwa zwycięstwa, notując też trzy porażki i tyle samo remisów.

West Ham United – Arsenal: historia

Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od lutego tego roku. Arsenal wówczas zdeklasował West Ham United, wygrywając sześcioma golami (6:0). Ogólnie w siedmiu ostatnich starciach między obiema drużynami cztery razy lepsi byli The Gunners, a tylko dwa zwycięstwa zaliczyli gracze Młotów. Jedna potyczka zakończyła się remisem.

West Ham United – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w sobotnim starciu mają goście. Typ na zwycięstwo Arsenalu oszacowano na 1.45-1.49. Remis wyceniono na 4.20-4.65. Wariant na wygrana West Hamu United kształtuje się na poziomie 5.40-6.80. Przy okazji sobotniego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

West Ham United – Arsenal, typ kibiców

West Ham United – Arsenal, przewidywane składy

U gospodarzy nie będzie mogło wystąpić trzech graczy. Z różnych powodów poza grą będą: Niclas Fullkrug, Mohamed Kudus czy kurt Zouma. Z kolei w szeregach gości nie będą mogli wystąpić Ben White czy Takehiro Tomiyasu.

West Ham United – Arsenal, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja z meczu West Ham United – Arsenal będzie aktywna na antenie CANAL+ Sport oraz na platformie Viaplay. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:30 i skomentują ją Przemysław Pełka i Paweł Grabowski. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

