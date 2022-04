Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Olympique Lyon

Jedną z ćwierćfinałowych par Ligi Europy stworzyły kluby z Anglii oraz Francji. W czwartek w Londynie zagrają West Ham i Olympique Lyon.

West Ham – Olympique Lyon, typy i przewidywania

Bukmacherzy faworyta widzą w West Hamie. To dla nas zrozumiałe, ponieważ londyńczycy na co dzień grają z silniejszymi przeciwnikami, niż Lyon w Ligue 1. W pierwszym meczu nie spodziewamy się ofensywnego widowiska, gdyż obie ekipy mają przed sobą jeszcze rewanż. My stawiamy, że gola nie strzelą obie drużyny. Taki scenariusz spełnił się w 6 z 10 ostatnich meczów wyjazdowych Lyonu.

West Ham – Olympique Lyon, sytuacja kadrowa

David Moyes nie będzie miał do dyspozycji dwóch zawodników. Zawieszony jest Manuel Lanzini, a uraz leczy Angelo Ogbonna. Peter Bosz przy ustalaniu składu musi pominąć cztery nazwiska. Kontuzjowani są: Lenny Pintor, Maxence Caqueret, Rayan Cherki oraz Rayan Cherki.

West Ham – Olympique Lyon, ostatnie wyniki

W miniony weekend West Ham rozgrywał mecz, w którym był wyraźnym faworytem. Młoty musiały być jednak czujne, ponieważ rywalizowały z mającym niezłą kadrę, ale broniącym się przed spadkiem z Premier League Evertonem. Na koniec spotkania David Moyes mógł mieć jednak powody do zadowolenia ze swoich podopiecznych, ponieważ finalnie wygrali oni 2:1.

Goli nie brakowało też w ostatniej potyczce z udziałem ekipy z Lyonu. Olympique podejmował na własnym stadionie Angers, czyli zespół, któremu wcale nie tak daleko do strefy spadkowej (pięć oczek przewagi). Zawodnicy Petera Bosza nie bez kłopotów rozprawili się z przeciwnikiem, którego pokonali 3:2.W efekcie do strefy europejskich pucharów tracą sześć punktów.

West Ham – Olympique Lyon, historia

Kluby te nie konfrontowały się ze sobą nigdy w historii. Czwartkowy pojedynek tym bardziej zapowiada się interesująco.

West Ham – Olympique Lyon, kursy bukmacherów

West Ham – Olympique Lyon, przewidywane składy

West Ham: Areola; Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell; Ryż, Soucek; Bowen, Fornals, Benrahma; Antonio

Lyon: Lopes; Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson; Mendes, Ndombele; Faivre, Paqueta, Aouar; Dembele

West Ham – Olympique Lyon, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 7 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 40-letni Felix Zwayer. Pierwszy gwizdek niemieckiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję ‘’na żywo’’ można śledzić w serwisie Viaplay.

