Węgry – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (11.06.2022)

Węgry – Niemcy: typy na mecz Ligi Narodów. W jednym z sobotnich spotkań reprezentacja Niemiec zagra o pierwsze zwycięstwo w tej edycji Ligi Narodów. Nie może jednak lekceważyć swojego rywala.

Węgry – Niemcy, typy na mecz i przewidywania

Reprezentacja Niemiec przystąpi do tego meczu z jednym celem – odniesienie pierwszego zwycięstwa w Lidze Narodów. Patrząc na to jakim potencjałem dysponuje, nie powinna mieć z tym problemów, jeżeli zagra na swoim poziomie. My nie mamy żadnych wątpliwości i stawiamy na wygraną gości. Nasz typ: wygrana Niemiec

Węgry – Niemcy, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Węgier wystąpi osłabiona brakiem swojego pomocnika Andrasa Schafera, który musi pauzować za dwie żółte kartki otrzymane w dwóch pierwszych spotkaniach.

W składzie niemieckiego zespołu również możemy spodziewać się sporych roszad. Hansi Flick będzie chciał sprawdzić kolejnych zawodników, a jedyny znak zapytania widnieje przy nazwisku Serge’a Gnabry’ego.

Węgry – Niemcy, ostatnie wyniki

Reprezentacja Węgier w pierwszym meczu nowej edycji Ligi Narodów sprawiła sensację i przed własną publicznością pokonała 1:0 Anglię. W drugim spotkaniu Madziarom nie udało się już sprawić niespodzianki i musieli uznać wyższość reprezentacji Włoch (1:2). Teraz czeka ich pojedynek z kolejną czołową reprezentacją świata – Niemcami.

Zespół Hansiego Flicka po dwóch rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie dwa punkty. Niemcy stoczyli zacięte pojedynki z Włochami (1:1) i Anglią (1:1). Teraz wybiegną na boisko w roli zdecydowanego faworyta, czego nie można było powiedzieć przy ostatnich dwóch wypadkach.

Węgry – Niemcy, historia

Ostatni raz obie drużyny miały okazję mierzyć się w ubiegłym roku, przy okazji mistrzostw Europy. W meczu grupy F turnieju finałowego Węgry postawiły rywalom bardzo trudne warunki na Allianz Arena w Monachium i mecz zakończył się remisem 2:2.

Węgry – Niemcy, kursy

Reprezentacja Niemiec jest faworytem sobotniego spotkania – bukmacherzy nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Kursy na wygraną niemieckiego zespołu nie przekraczają 1.45. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z darmowego zakładu 34, który oferuje bukmacher Superbet. Wystarczy podczas podczas rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL.

Węgry – Niemcy, przewidywane składy

Węgry: Gulacsi – At. Szalai, Lang, Orban – Fiola, Vecsei, A. Nagy, Z. Nagy – Sallai, Szoboszlai – Ad. Szalai

Niemcy: Neuer – Klostermann, Sule, Rudiger, Raum – Kimmich, Goretzka – Sane, Muller, Musiala – Havertz

Węgry – Niemcy, transmisja meczu

Sobotni mecz w Budapeszcie, który rozpocznie się o godzinie 20:45 będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 2.

