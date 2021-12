Watford – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (28.12.2021)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Watford – West Ham to jeden z kilku wtorkowych meczów w ramach 20. kolejki Premier League. W roli faworyta do tej potyczki podejdzie drużyna Łukasza Fabiańskiego. Niemniej gospodarze chce wykorzystać atut własnego boiska i przerwać serię czterech z rzędu porażek. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.



Watford Premier League 28.12.2021 16:00



Vicarage Road Stadium

West Ham United

Watford – West Ham United, typy na mecz i przewidywania

West Ham przegrał ostatnio u siebie z Southampton (2:3). Chociaż starcie z udziałem obu ekip było bardzo wyrównane. We wtorkowy wieczór Młoty będą chciały wrócić na zwycięski szlak. Watford ma natomiast za sobą porażkę z beniaminkiem rozgrywek Brentford (1:2). Szerszenie ogólnie mają na swoim koncie osiem porażek w 10 ostatnich spotkaniach. Ogólnie od sierpnia u siebie Watford wygrał tylko raz. Nasz typ: wygrana West Ham United.

Watford – West Ham United, sytuacja kadrowa

Obie drużyny podejdą do potyczki osłabione. W szeregach gospodarzy nie będa mogli zagrać: Nicolas Nkoulou, Adam Masina, Peter Etebo, Ismaila Sarr, Kwadwo Baah oraz Ben Foster. Tymczasem u gości wyłączeni z gry są: Kurt Zouma, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell i Declan Rice.

Watford – West Ham United, ostatnie wyniki

Watford nie wygrał w żadnym z czterech ostatnich meczów ligowych. Z placu gry na tarczy Szerszenie schodzili po starciach z Brentford (1:2) oraz z Man City (1:3). Ostatnie zwycięstwo ekipa z Vicarage Road zaliczyła w boju z Man Utd (4:1).

Zobacz także: tabela Premier League

West Ham pozostaje natomiast bez wygranej od pięciu spotkań. W tym czasie lodnyńczycy zaliczyli cztery porażki i remis. Na wyjeździe West Ham jest z kolei bez wygranej od czterech meczów. Ostatnie zwycięstwo na obiekcie rywali ekipa z Londynu zaliczyła 25 listopada, gdy pokonała Rapid Wiedeń w Lidze Europy (2:0).

Watford – West Ham United, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w lipcu 2020 roku. Wówczas londyńczycy wygrali 3:1. Ogólnie w pięciu ostatnich meczach między obiema ekipami trzykrotnie górą był West Ham, a dwa razy górą był Watford.

Watford – West Ham United, kursy

Watford – West Ham United, przewidywane składy

Watford: Bachmann – Femenia, Troost-Ekong, Cathcart, Rose, Sissoko, Kucka, Pedro, Cleverley, King, Dennis

West Ham United: Fabiański – Coufal, Dawson, Diop, Johnson, Rice, Soucek, Bowen, Lanzini, Benrahma, Antonio.

Watford – West Ham United, transmisja meczu

Mecz Watford – West Ham będzie dostępny w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 2. Starcie zacznie się o godzinie 16:00.

