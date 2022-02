Watford – Brighton: typy, kursy, zapowiedź (12.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Joshua King

W 25. kolejce Premier League odbędzie się mecz drużyn, które w tabeli dzieli dziesięć miejsce. Watford podejmie na własnym stadionie Brighton. Beniaminek spróbuje wygrać pierwszy raz od ponad dwóch miesięcy. Z kolei zawodnicy Grahama Pottera spróbują zbliżyć się do ligowej czołówki.

Watford – Brighton, typy i przewidywania

Faworytami sobotniej konfrontacji bezapelacyjnie będą piłkarze Brighton, co odzwierciedlają kursy bukmacherów, którzy za wyraźnego faworyta uważają ekipę gości. Słynie ona z tego, że w przeciwieństwie do najbliższego rywala, w meczach z jej udziałem dzieje się sporo, a gole nie są rzadkością. W związku z tym sadzimy iż na Vicarage Road piłkarze zdobędą kilka bramek. Prawdopodobnie będą to jednak gracze przyjezdnego zespołu. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Watford – Brighton, sytuacja kadrowa

Roy Hodson nie będzie miał do dyspozycji trzech zawodników. Urazy leczą: Kwadwo Baah, Rob Elliot oraz Nicolas N’Koulou. Graham Potter przy ustalaniu składu musi pominąć tylko dwa nazwiska. Problemy zdrowotne mają Enock Mwepu i Jeremy Sarmiento.

Watford – Brighton, ostatnie wyniki

Jakiś czas temu na Vicarage Road osoby odpowiedzialne za pion sportowy doszły do wniosku, że kontynuacja współpracy z Claudio Ranierim jest bezsensowna. Włoch nie potrafił bowiem zażegnać kryzysu formy w drużynie beniaminka. W związku z tym nowym szkoleniowcem Watfordu został Roy Hodson. Anglik ma za sobą dwa mecze w tej roli. Szerszenie pod jego wodzą zremisowały bezbramkowo z Burnley oraz uległy West Hamowi.

Jeżeli pod uwagę wzięlibyśmy tylko mecze rozgrywane w Premier League, Brighton jest niepokonane od prawie dwóch miesięcy. Mewy od tego czasu pokonały tylko Everton oraz Brentford. Warto natomiast zauważyć, że piłkarze z siedzibą na Amex Stadium potrafili dwukrotnie zremisować z Chelsea. W miniony weekend ekipa Grahama Pottera została wyeliminowana z Pucharu Anglii przez Tottenham.

Watford – Brighton, historia

Kluby te grały ze sobą 25 razy. Bilans tej konfrontacji jest bardzo wyrównany. Dziewięć pojedynków na swoją korzyść rozstrzygnął Watford. Tyle samo razy zdarzył się remis. Siedmiokrotnie triumfowało natomiast Brighton.

Watford – Brighton, przewidywane składy

Watford: Foster, Cathcart, Femenía, Kamara, Samir, Sissoko, Kucka, Cleverley, Kayembe, King, Dennis

Brighton: Sánchez, Webster, Dunk, Cucurella, Lamptey, Lallana, Groß, March, Moder, Bissouma, Maupay

Watford – Brighton, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 12 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 51-letni Jonathan Moss. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Premium.

