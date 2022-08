Warta – Widzew: typy, kursy, zapowiedź (20.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Na sam koniec sobotniego grania w Ekstraklasie Warta Poznań podejmie na własnym terenie ekipę Widzewa Łódź. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli i są wymieniane w gronie potencjalnych spadkowiczów. Wynik bezpośredniej rywalizacji może okazać się więc kluczowy dla dalszych losów sezonu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi. Początek sobotniego spotkania przewidziano na godzinę 20.

Warta Poznań Widzew Łódź 2.40 3.30 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2022 19:46 .

Warta – Widzew, typy i przewidywania

Warta Poznań zgromadziła na swoim koncie sześć punktów w pięciu meczach. Po dwóch porażkach na inaugurację sezonu udało się odbić od dna i pokonać na wyjeździe Miedź Legnicę. Później ekipa z Wielkopolski dołożyła także zwycięstwo przeciwko Koronie Kielce, które zagwarantowało nieco spokoju. Podopieczni trenera Dawida Szulczka wyglądają nieźle, choć ewidentnie brakuje im nieco jakości. W meczach z beniaminkami radzą sobie natomiast bardzo dobrze, a w najbliższą sobotę będą mieć na rozkładzie już trzeciego. Widzew przyjedzie do Poznania z nadziejami na trzy punkty, choć faworytem będą gospodarze. Nasz typ – wygrana Warty.

Warta – Widzew, sytuacja kadrowa

Nie mamy żadnych informacji na temat potencjalnych absencji w jednej lub drugiej drużynie. Wiele wskazuje więc na to, że zarówno Warta Poznań, jak i Widzew Łódź, przystąpią do sobotniej rywalizacji w swoich najsilniejszych składach.

Warta – Widzew, ostatnie mecze

Po mizernym początku Warta wykaraskała się z tarapatów i wygrała dwa z trzech ostatnich meczów. W miniony weekend podopieczni Szulczka pokonali na wyjeździe Koronę Kielce 1-0. Wcześniej, pomimo ambitnej postawy, przegrali z Pogonią Szczecin 1-2, natomiast w 3. kolejce rozprawili się z Miedzią Legnica (2-1).

Widzew Łódź spisuje się nieco gorzej. W sezonie 2022/2023 zgromadził dotychczas raptem 4 punkty, a jedyne zwycięstwo odniósł w drugiej kolejce. Wówczas pokonana została Jagiellonia Białystok. W miniony weekend beniaminek Ekstraklasy podejmował na własnym terenie Legię Warszawa, która wygrała w Łodzi 2-1.

Warta – Widzew, historia

Na poziomie ligowym obie ekipy mierzyły się ze sobą po raz ostatni w sezonie 2009/2010. Miało to miejsce w rozgrywkach 1. Ligi. Jesienią Widzew Łódź pokonał Wartę 1-0, natomiast wiosną wygrał 2-0. W późniejszych latach doszło między tymi zespołami do kilku spotkań towarzyskich, a ostatnie miało miejsce w 2021 roku. Wówczas górą wyszła Warta, która wygrała 3-1.

Warta – Widzew, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Warta Poznań, choć jest to związane z faktem, że do sobotniej rywalizacji przystąpi w roli gospodarza. Kurs na jej zwycięstwo waha się pomiędzy 2,18 a 2,30, natomiast na wygraną Widzewa Łódź wynosi on nawet 3,40.

Warta – Widzew, przewidywane składy

Warta: Lis, Stavropoulos, Szymonowicz, Ivanov, Grzesik, Kopczyński, Żurawski, Matuszewski, Luis, Zrelak, Kiełb

Widzew: Ravas, Stępiński, Czorbadżiński, Żyro, Danielak, Kun, Shehu, Nunes, Terpiłowski, Letniowski, Pawłowski

Warta – Widzew, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Wartą Poznań a Widzewem Łódź odbędzie się w sobotę, a jego start przewidziano na godzinę 20. Transmisja będzie dostępna w telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje także możliwość śledzenia meczu dzięki usłudze CANAL+ online. Rejestrując się za pośrednictwem strony można wykupić półroczny abonament za jedyne 180 złotych (tradycyjna cena za półroczny pakiet wynosi 270 złotych).

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.