Warta – Śląsk, typy i przewidywania

Po niemrawym początku sezonu Śląsk Wrocław złapał niesamowitą serię kolejnych meczów bez porażki, w efekcie czego wskoczył do ścisłego czuba ligowej tabeli. Fantastycznie w ekipie Jacka Magiery spisuje się Erik Exposito, aktualnie faworyt do zdobycia korony króla strzelców. W sobotę wrocławianie zmierzą się w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań, poważnie osłabioną brakiem Adama Zrelaka. Drużyna Dawida Szulczka nie ma za sobą najlepszych występów, w efekcie czego Śląsk powinien wykorzystać mizerną dyspozycję rywala i dopisać do swojego dorobku kolejne trzy punkty. Nasz typ – wygrana Śląska.

Warta – Śląsk, ostatnie wyniki

W środę Warta Poznań wywalczyła awans do 1/16 finału Pucharu polski, pokonując na wyjeździe KSZO Ostrowiec 2-1. Wcześniej zaliczyła serię dwóch kolejnych ligowych przegranych, uznając wyższość Zagłębia Lubin (0-1) i Lecha Poznań (0-2). W tabeli ekipa Dawida Szulczka zajmuje dwunaste miejsce.

Śląsk Wrocław nie przegrał w Ekstraklasy od połowy sierpnia. Nieudana okazała się natomiast delegacja do Białegostoku, która zakończyła się odpadnięciem z Pucharu Polski. W lidze drużyna Jacka Magiery ma za sobą zwycięstwa z Piastem Gliwice (1-0) i Puszczą Niepołomice (3-1). w tabeli zajmuje miejsce tuż za plecami liderującej Legii Warszawa.

Warta – Śląsk, historia

W minionym sezonie Warta okazała się dla Śląska bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Ekipa z Poznania wygrała oba spotkania. W Grodzisku Wielkopolskim padł wynik 3-1 dla gospodarzy. we Wrocławiu goście wygrali natomiast 2-0. Wrocławianie czekają na ligowe zwycięstwo nad Wartą od maja 2021 roku.

Warta – Śląsk, kursy bukmacherskie

Za faworyta tego spotkania uznawana jest Warta Poznań, która przystąpi do niego w roli gospodarza. Kurs na jej zwycięstwo waha się między 2.30 a 2.40. W przypadku ewentualnej wygranej Śląska Wrocław jest to nawet 3.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Warta – Śląsk, przewidywane składy

Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-3 Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-3 Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy ▼ Dawid Szulczek Jacek Magiera Rezerwowi ▼ 1 Adrian Lis

3 Jakub Kielb

5 Bogdan Ionuţ Ţîru

6 Maciej Zurawski

8 Niilo Mäenpää

25 Jakub Paszkowski

28 Filip Borowski

31 Oskar Krzyzak

47 Tomas Prikryl

97 Wiktor Kaminski Aleksander Paluszek 2

Cameron Borthwick-Jackson 3

Kenneth Zohore 7

Karol Borys 18

Patryk Janasik 19

Mateusz Zukowski 22

Daniel Lukasik 23

Piotr Samiec-Talar 24

Marcel Zylla 25

Michal Rzuchowski 28

Warta - Śląsk, transmisja meczu

Sobotni mecz 10. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Wartą Poznań a Śląskiem Wrocław rozpocznie się o 20. Transmisja będzie dostępna w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje możliwość obejrzenia spotkania w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok. Przez pierwsze trzy miesiąca cena pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi 39 zł miesięcznie. W standardowej ofercie cena wynosi 54 zł, co oznacza, że przez trzy miesiące możemy zaoszczędzić 15 zł miesięcznie (45 zł za cały okres promocji). Subskrypcja odnawiana jest co miesiąc.

