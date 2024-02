Warta Poznań – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (26.02.2024)

IMAGO / PATRYK PINDRAL/ 400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Stefan Savić

Warta Poznań – Radomiak Radom: przewidywania

Na zakończenie tej serii gier w PKO Ekstraklasie dojdzie do starcia w Grodzisku Wielkopolskim. Na stadion Warty Poznań przyjedzie Radomiak Radom. I choć obie ekipy są w podobnym ligowym położeniu, raczej muszą spoglądać za siebie, niż przed, to po pierwszych meczach w tym roku faworyt rysuje się jeden. Jest nim Warta, która zainkasowała cztery punkty w dwóch meczach. Zaś Radomiak… wyglądał w tym czasie fatalnie, to zbyt mało powiedziane. Wystarczy spojrzeć na wyniki: 0:6 z Cracovią oraz 0:4 z Pogonią. Mój typ na to spotkanie: Warta lub remis i powyżej 1,5 gola w meczu.

Warta Poznań – Radomiak Radom: nieobecni zawodnicy

Warta Poznań Zawodnik Powrót Kacper Przybylko Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 Adam Zrelak Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Radomiak Zawodnik Powrót Michal Kaput Suspended (direct red card) Po 3 meczach Leonardo Rocha Suspended (direct red card) Po 2 meczach Gabriel Kobylak Suspended (direct red card) Po 1 meczu

Warta Poznań – Radomiak Radom: ostatnie mecze

Warta Poznań bardzo dobrze weszła w ten rok. Najpierw udało się pokonać na stadionie w Grodzisku mistrzów Polski, czyli Raków Częstochowa, a później zremisować w “Kotle Czarownic” z Ruchem Chorzów. W sumie to pozwoliło nieco odetchnąć podopiecznym Dawida Szulczka i zaleźć się na 14. miejscu w stawce. Z kolei o dobrym początku nie może być mowy w przypadku Radomiaka. Dwa pierwsze mecze, to dwie porażki i bilans bramkowy wynoszący w sumie 0:10. Stąd też trudno spodziewać się wielkiej gry i wygranej gości na boisku rywala, który potrafi poradzić sobie właściwie z każdym.

Warta Poznań – Radomiak Radom: historia

W pierwszym spotkaniu w tym sezonie Radomiak Radom w bardzo ciekawym meczu pokonał zespół Dawida Szulczka 3:2. Jednak od tamtego momentu w zespole radomian wiele się zmieniło. Jeśli chodzi z kolei o poprzedni sezon i mecz w Grodzisku Wielkopolskim, to również goście okazali się lepsi. Ostatnie zwycięstwo Warty nad Radomiakiem to października 2020 roku i wynik 3:2.

Warta Poznań – Radomiak Radom: kursy bukmacherów

Warta Poznań – Radomiak Radom: kto wygra?

Warta Poznań – Radomiak Radom: przewidywane składy

Warta Poznań – Radomiak Radom: transmisja

Ostatni mecz 22. kolejki Ekstraklasy rozpocznie się o godzinie 19:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia go w usłudze CANAL+ online. Możesz skorzystać z promocji, dzięki której dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

