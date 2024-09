Warta Poznań – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Szobczak

Warta – Arka: typy bukmacherskie

Faworytem meczu Warta Poznań – Arka Gdynia według bukmachera Betclic będą podopieczni Tomasza Grzegorczyka. Arkowcy najwidoczniej złapali wiatr w żagle, co potwierdzają dwa ostatnie zwycięstwa w lidze. W nadchodzącym starciu przyjdzie im się zmierzyć z zespołem, który nie do końca radzi sobie z grą przed własną publicznością. Dlatego biorąc pod uwagę ostatnie wyniki oraz przyzwoitą formę gości w delegacjach uważam, że Żółto-niebiescy sięgną po trzeci triumf z rzędu. Mój typ: Arka Gdynia wygra.

Warta – Arka: ostatnie wyniki

Arka Gdynia po serii czterech spotkań bez zwycięstwa w końcu przerwała kiepską passę. Żółto-niebiescy wygrali ostatnie dwa mecze w Betclic 1. Lidze z Kotwicą Kołobrzeg (5:0) oraz Miedzią Legnica (2:1). Z kolei wcześniej przegrali z Górnikiem Łęczna (1:2). Na ich koncie znajduje się również kilka remisów z takimi drużynami jak Wisła Kraków (2:2) czy Ruch Chorzów (1:1).

Mniej szczęścia w ostatnich kilku meczach miała Warta Poznań, która zdobyła zaledwie 4 na 15 możliwych punktów. Poznaniacy przegrali ze Stalą Rzeszów (0:4), ŁKS-em Łódź (2:4) i Polonią Warszawa (0:2). Cenny punkt wywalczyli natomiast w zremisowanym spotkaniu ze Zniczem Pruszków (1:1). Natomiast przed tygodniem pokonali na wyjeździe Wisłę Kraków (1:0).

Warta – Arka: historia

Ostatni raz Warta Poznań rywalizowała z Arką Gdynia zimą 2022 roku podczas okresu przygotowawczego do rundy wiosennej. Sparing wygrała drużyna z Wielkopolski, pokonując rywala (1:0). Bramkę w tym meczu zdobył Adam Zrelak. Wcześniej bezpośrednie starcie obu drużyn mogliśmy oglądać w sezonie 2012/2013 na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. W obu przypadkach wygrała Arka wynikiem (2:0) i (1:0).

Warta – Arka: kursy bukmacherskie

Betclic jako faworyta meczu typuje Arkę Gdynia. Goście do sobotniego starcia przystępuje nie tylko w lepszej formie, ale również z wyższego miejsca w tabeli. Kurs na triumf drużyny z Trójmiasta wynosi 1.80, zaś wygraną Warty można postawić po kursie 4.20.

Warta – Arka: kto wygra?

Warta – Arka: transmisja meczu

Mecz pomiędzy Wartą Poznań a Arką Gdynia odbędzie się w sobotę (21 września) o godzinie 14:30. Transmisja będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Aby skorzystać z możliwości oglądania meczu u bukmachera, wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszej strony, korzystając z kodu promocyjnego GOALPL. Ponadto trzeba posiadać na koncie dowolną ilość środków.

